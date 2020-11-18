Bitlis’te, kamyonette 53 kaçak göçmen yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu kasası kapalı olan bir kamyonette, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 53 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Çimenli uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrolde durdurulan kasası kapalı olan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, kamyonetin kasasına balık istifi bindirilen 49’u Afganistan, 3’ü Bangladeş ve 1’i Pakistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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