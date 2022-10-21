Bitlis’te gözaltına FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan A.H.Ö., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kapsamında 3 gün önce düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda A.H.Ö. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.H.Ö., ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma’ ve ‘Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçundan tutuklandı. (DHA)

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