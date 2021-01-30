Bitlis’te Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’teki Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, kış aylarında zorlu koşullara rağmen hastalara ulaşarak, rutin kontrollerini gerçekleştiriyor. Tatvan ilçesine bağlı Uncular köyüne giderken, kar nedeniyle yolda kalan ekipler, köylüler tarafından araçları kurtarıldıktan sonra evine ulaştıkları, kısmı kısmi felç geçiren Akif Kutaş’ın (76) kontrolünü yaptı.

​Evde Bakım Hizmeti ekipleri, evde sağlık hizmeti alan hastaların kontrollerini yapabilmek için zorlu şartlarda görev yapıyor. Ekipler, kışın yoğun kara rağmen hastaların adreslerine giderek, rutin kontrollerini gerçekleştiriyor. Tatvan ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Uncular köyünde oturan ve kısmi felç geçiren Akif Kutaş’ın kontrolü için yola çıkan ekiplerin içinde bulunduğu araç, köyün girişindeki kar nedeniyle yolda kaldı. Araçlarını çıkarmak için uzun uğraş veren ekiplerin yardımına ise köylüler yetişti. Köylüler, traktörle aracı çekerek, saplandığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise köylülere teşekkür etti.

Dr. Hüseyin Özer, Tatvan Evde Bakım Hizmetleri ekibi olarak kar- kış demeden görev yaptıklarını belirterek, “Uncular köyümüze geldik. Burada aracımız yolda kalınca köylülerimizin de desteği ile köye ulaştık. Hastamızın rutin kontrollerini de yaptık. Köylülerimize de bu arada teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Köylülerden Yaşar Kutaş ise “Allah devletimize ve sağlık memurlarımıza zeval vermesin. Geldiler, bugün köyümüzde hastalarımızı kontrol ettiler. Zorluk çektiler. Bizler de onlara yardımcı olduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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