Bitlis’te eksi 15 derecede yüzme etkinliği

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te Beş Minare Akademi Derneği, sağlıklı yaşam ve Altınkalbur Göleti’ne dikkat çekmek amacıyla yüzme etkinliğinin 5’incisini düzenledi. Etkinliğe katılanlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu bölgede doğal bir gölet olan ve kaynak suyuyla beslenen Altınkalbur’a girererek kulaç attı.

Bitlis’in Zeydan Mahallesi’nde bulunan Altınkalbur Göleti, bu yıl 5’inci kez Bitlis Beş Minare Akademi Derneğinin etkinliğine ev sahipliği yaptı. Derneğin, Altınkalbur etkinliğine katılanlar, hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulduğu bölgede, karlar arasında kaynakla beslenen doğal gölete girererek buz gibi suda kulaç attı. Etkinliği düzenleyen Beş Minare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, hem sağlıklı yaşama hem de Altınkalbur’a dikkat çekmek için bu etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Durer, “Bitlis birçok medeniyete beşiklik etmiş, tarihin şafağında doğmuş kadim bir kent. Kalıcı kar sınırı ülkemiz ve dünyanın birçok yerinden daha yüksek olduğu söylenmektedir. Bitlis akarsuları ile gölleri ile doğa harikası bir kent. Altınkalbur da bir çok türkülere, manilere konu olmuş dünyanın en soğuk sularından biri olarak gösterilmektedir. Bizlerde yıllardan beridir hem yaz aylarında, hem de kış aylarında çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz şenlikleri gerçekleştiriyoruz. Her yıl gittikçe katılımcı sayısı artan bu etkinlimizin bu yıl da onlarca katılımcısı oldu. Bizler de bugün bu arkadaşlarımızla bu soğuk suya girerek etkinliğimizi gerçekleştirdik. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan Abidin Araboğa ise, insanların her yıl kendisini böyle etkinliklerle resetlemesi gerektiğini belirterek, “Bizlerde yılda bir kez bu etkinliğe katılarak kendimizi resetlediğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki etkinliklere de elimden geldiğince ve sağlım elverdikçe katılacağım. Şu anda güneş olmasına rağmen eksi 15 derece bir soğuk var. Buna rağmen suya girip etkinliğimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.

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