Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi açılış programı Bitlis’te düzenlenen yarışlarla sona erdi.

17 ilden 420 sporcunun katıldığı yarışlara Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar, Kayak İl Temsilcileri sporcular ve kulüp yöneticileri katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen Kayaklı Koşu Ligi Bitlis’te düzenlendi. Yarışlarında pist ve hava koşulları sporcuları zorlarken, sporcular kıyasıya yarıştı.

Yarışmaların sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bitlis’in kayak sporundaki yerinin büyük olduğunu belirterek, 420 sporcunun burada olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zor koşullar altında yarışların tamamlandığını söyleyen Oto, “Bugün 420 sporcuyla bir yarış yapmak bizler için gurur vericiydi. Kar yağışı ile beraber çalışmalarımıza başladık. İyi de gidiyoruz. Yarışmalarımız Türkiye’nin değişik illerinde yapılıyor.

Hep söylediğimiz gibi spor yapacağız. Spordan diğer şeylere bulaşmayacağız. Kayak sporu içinde en zor branş kayaklı koşudur. Burada zor koşullarda gerçekleştiriliyor. Atlama dalında özellikle bir başarı bekliyoruz. Sporcularımız şu an Erzurum’da çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde yurt dışında yapılacak yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecekler.

Kayakta çok ileride değil, ancak geride de sayılmayız. Artık olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında ilk 20’ye girme amacımız var. Bunun için çalışıyoruz. Bitlis Türkiye’nin en fazla kar alan bölgesidir. Bitlis’te biri merkezde olmak suretiyle Nemrut ve Elaman Hanı kayak pistleri bulunuyor. Burada sporcu yetiştirmeye çalışacağız” dedi.

Açıklamaların sonrasında 14 ayrı grupta klasik ve serbest teknik dalda 2 gün süresince yapılan yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.