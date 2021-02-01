Bitlis’te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, 7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri kar kütlesi altında başka birinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

​Hüsrevpaşa Mahallesi’ndeki Çam Sitesi’nde iddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.

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