Bitlis’te bin 500 fidan dikildi

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’TE ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri kapsamında bin 500 ağaç toprakla buluştu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri ve vatandaşların Ahlat ilçesinde katıldığı programında, bin 500 fidanı toprakla buluşturuldu. Vali Çağatay, Bitlis’te 7 ayrı bölgede 100 bin fidanın bugün toprakla buluştuğunu söyledi.

Bitlis Valisi Çağatay, dünyayı ağaçlandırma seferberliğinde Türkiye’nin önder olacağını belirterek, “Bu yıl burayı örnek bölge olarak seçtik. Şu anda Bitlis’te 7 ayrı bölgede toplam 100 bin ağaç olarak yürütülen faaliyeti buradaki bin 500 ağaçla devam ettirmiş oluyoruz. Malumunuz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan bir projedir. Her yıl 11.11.11 diye nitelendirdiği, yani 11’inci ayın 11’inde saat 11.00’da yapılan bir faaliyettir. Bu yıl 30 ülkeden de katılım olduğunu biliyoruz. İnşallah dünyaya yayılacak ve dünyayı ağaçlandırma seferberliğinde Türkiye önder olacak. Bitlis’imize ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere de teşekkür ederim” dedi.

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