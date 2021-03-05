Ana Sayfa Güncel Haberler Bitlis’te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme/ Ek fotoğraflar
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