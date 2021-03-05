Bitlis’te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme/ Ek fotoğraflar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de gerçekleşen kademeli yüz yüze eğitimde öğrenciler, pandemiden korunmaya yönelik alınan tedbirlere uyulması için kampanya başlattı. Özel bir okulun öğrenci ve öğretmenleri, İzmir'in...