Ana Sayfa Güncel Haberler Bitlis’te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme/ Ek fotoğraflar
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Gökçeada’da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu (2)
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KAYIP KOMUTAN TOYKUYU'YU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş...
Kadıköy’de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne...
Müzeye dönüştürülen eski cezaevinde, kadınlar koğuşu da yer aldı
SİVAS'ta Padişah 2'nci Abdülhamit döneminde Hamidiye Mektebi olarak açılan, sonrasında kadın cezaevi olarak kullanılan tarihi yapı, restorasyon çalışmasıyla Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü. Müzede cezaevinin kadın koğuşu da balmumu heykeller ile canlandırıldı.
Hamidiye Tabyasındaki ‘Gelibolu Yarımadası Minyatürü’ ilgi görüyor
ÇANAKKALE merkezde, Anadolu Hamidiye Tabyası içerisinde Tarihi Alan Başkanlığı tarafından kurulan Gelibolu Yarımadası Minyatürü, anıtları ve kaleleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tarihi alana gitme imkanı bulunmayan vatandaşlar, Anadolu Hamidiye Tabyası'nı gezerken, anıt ve kalelerin minyatürleri sayesinde Gelibolu Yarımadası'nı gezmiş kadar oluyor.