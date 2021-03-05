Bitlis’te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme/ Ek fotoğraflar

ÇANAKKALE merkezde, Anadolu Hamidiye Tabyası içerisinde Tarihi Alan Başkanlığı tarafından kurulan Gelibolu Yarımadası Minyatürü, anıtları ve kaleleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tarihi alana gitme imkanı bulunmayan vatandaşlar, Anadolu Hamidiye Tabyası'nı gezerken, anıt ve kalelerin minyatürleri sayesinde Gelibolu Yarımadası'nı gezmiş kadar oluyor.