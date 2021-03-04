Bitlis’te AFAD gönüllülerine yüz yüze kurtarma eğitimi başladı

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS Acil Afet ve Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan ve e-devlet üzerinden başvuruları alınan AFAD gönüllülerine yüz yüze kurtarma eğitimleri verilmeye başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan verilen eğitimler, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yüz yüze verilmeye başlandı. 950 kişinin başvurduğu AFAD gönüllü eğitimleri gruplar halinde veriliyor. 20 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde kullanılacak malzemeler tanıtılırken, uygulamalı tatbikatlar da yapılacak.

AFAD gönüllüsü olmak için Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne e- Devlet üzerinden bugüne kadar 950 kişinin başvuruda bulunduğunu belirten AFAD’da eğitim uzmanı olarak görev yapan Engin Eribol, ilk etapta 20 gence yüz yüze eğitim vermeye başladıklarını söyledi.

10 gün sürecek yüz yüze eğitimin önemli olduğunu dile getiren Eribol “20 gencimizle AFAD gönüllü eğitimimizi yüz yüze yapıyoruz. E-devlet üzerinden yapılan başvuru sonucu online eğitimini bitirenlere 10 günlük yüz yüze eğitim veriyoruz. Bu kapsamda AFAD arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı, çadır kurulumu, hasta, yaralı taşıma teknikleri, insani ve ilk yardım eğitimlerini veriyoruz. Şu ana kadar e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sayısı 950’yi bulmuştur. Bu sayı her geçen gün artıyor. Ulaşabildiğimiz kadar gönüllülerimize yüz yüze eğitimlerini verme çabası içerisindeyiz” dedi.

AFAD gönüllülerine ciddi ihtiyaç olduğunun da kaydeden Eribol, “Olası bir afette, AFAD gönüllülerine ne kadar ciddi ihtiyaç olduğu göz önündedir. Ülke coğrafyamızın yüzde 95’i afet riski altında. Her metrekaresi bir afet riski taşımaktadır. Bu yüzden afet gönüllülerimizi, afette hazırlıklı olarak yetiştirmek zorundayız. Bu misyonla yola çıktık ve ilk etapta 20 gencimize afet eğitimlerini vermeye başladık” diye konuştu.

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