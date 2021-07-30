Bitlis’te 21 apartman karantinaya alındı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezde bulunan 21 apartman, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bitlis ve ilçelerinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, artan vakalar nedeniyle de çeşitli tedbirler alınıyor. Bitlis Valiliği, yapılan çalışmalarda kentteki 21 apartmanda Covid-19 vakaların görüldüğünü bunun üzerine de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, tedbirler kapsamında bu 21 apartmanın karantinaya alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada karara uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağı belirtildi.

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