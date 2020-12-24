Bitlis’te 137 köy yolu ulaşıma açıldı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS (DHA)- BİTLİS’te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor. Kapanan 224 köy yolundan 137’si İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açılırken, 87 köy yolunda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı Bitlis’te gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü görüldü. Meteoroloji yetkilileri aralık ayı sonuna kadar yağışın olmayacağını tahmin ettiklerini, ancak hava sıcaklıklarının önemli derecede düşeceğini belirtti. Öte yandan kar yağışı sonrasında kent merkezinde ve mahalle aralarında belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kapanan ara sokaklar belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle açılıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerine bağlı 643 yerleşim birimine ait 2 bin 341 kilometrelik yol ağında çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Karla mücadelede 9 ayrı şantiyede 52 araç ve iş makinesi, 75 personelle çalıştıklarını, kapalı olan 87 köy yolunun da kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirtti.

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