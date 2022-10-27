Bitlis’te 12 kilo metamfetamin ele geçirildi; 4 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te polis ekiplerince durdurulup arama yapılan hafif ticari araçta, 12 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı araçta yaptığı aramada 24 parça halinde toplam 12 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. (DHA)

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