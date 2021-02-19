Bitlis’te 115 köy yolu, kardan kapandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için ekipler seferber oldu.

Bitlis’te 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı, kent merkezinde 30 santimetreyi yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının cumartesi günü de etkili olacağını bildirdi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, önceki gün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 115 köy yolunun ulaşıma kapandığını, çalışmaların 9 şantiyede 75 kişilik personel ve 52 iş makinesiyle sürdürüldüğünü, önem sırasına göre kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını söyledi.

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