Bitlis’te, 100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, plastik bidon içinde toprağa gömülü 100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Harmanyeri köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa gömülen patlayıcı madde ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla ‘Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit J. Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-2002’ operasyonu kapsamında, arazi araması gerçekleştirildi. Aramalarda, toprağa gömülü plastik bidon içinde, tuzaklanmaya hazır 100 kilo amonyum nitrat, naylon brandaya sarılı 20 adet 4’lü pil bloku, 2 akü ve 36 litre sıvı yağ ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğerleri ise imha edildi.

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