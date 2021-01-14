Bitlisliler kar yağışına sevindi / Ek fotoğraflar

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Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronavirüs ile grip aşısı arasında en az...
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs aşısı ile birlikte grip aşısı, zatürre aşısı da olunabileceğini; ancak...
Tramvaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet tramvaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Özbolat yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Furkan...
Kuşların ölmemesi için tellere koyulan ‘cansız manken’ indirildi, ‘izolasyon’ yapıldı
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayanların, kuşların elektrik tellerine konup, akıma kapılmaması için trafo direğine bıraktığı cansız manken, Van Gölü Elektrik...
SMA Bilim Kurulu Üyesi Bektaş: SMA’da tedavisinde önemli olan geç kalmamak
Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı SMA Bilim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Bektaş, Türkiye'de SMA hastalarının tedavisinde 'Nusinersen' sodyum ilacının 2017 yılından bu yana ücretsiz uygulandığını, 3...