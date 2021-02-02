Bitlis ve Siirt’te ‘Eren-6 Mergelo’ operasyonu başlatıldı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis ve Siirt’te 1453 personelle ‘Eren-6 Mergelo’ operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis ve Siirt illerinde ‘Eren-6 Mergelo’ operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1453 personelin görev aldığı ifade edildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

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