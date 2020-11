Bitlis, sonbaharda farklı renklere büründü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS, sonbahar mevsimi ile birlikte pastel renklere büründü. Sonbahar ile sararan yapraklar, renk cümbüşü ile ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Bitlis, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar mevsimi ile birlikte renk cümbüşü ile gelen misafirlere görsel şölen sunuyor. Özellikle ormanlık alanlarda ve köylerde oluşan manzaralar, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Çetin kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Değirmenaltı köyü, sonbaharla birlikte manzarasıyla dikkat çekiyor.

Yılın 7 ayı kar altında kalan köyde yaşayanlar, şimdiden kış hazırlığı yaparken, bölgeye giden fotoğrafçı Şükrü Tontaş, Bitlis ve ilçelerinin her mevsim bir başka güzel olduğunu belirterek, “Bitlis, şu an kışa hazırlanıyor. Bundan sonra çetin ve uzun geçen bir kış sezonumuz olacak. Dolayısıyla sonbaharın son günlerine girdiğimiz bu günlerde gerçekten de doğa renk cümbüşüne bürünmüş durumda. Bizler de fotoğrafçılar ve haberciler olarak bu güzelliği görüntüleyip, takipçilerimize paylaşmak istedik. Bütün insanların Bitlis’in tarihine ve doğal güzelliğini görmeye davet ediyoruz” dedi.

