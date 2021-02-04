Bitlis OSB’de, 2020’de 18 tarımsal tesis üretime geçti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Nevzat Ava’ya ait süt ve süt ürünleri fabrikasında, günde ortalama 5 ton yoğurt üretiliyor. İşletme sahibi Ava, ilerleyen günlerde süt, ayran ve peynir çeşitlerini de üreterek ihracata yöneleceklerini söyledi. Tesisi gezen Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Bitlis OSB’de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi ile geçen yıl 18 tarımsal tesisin üretime geçtiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2006 yılından beri uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bugüne kadar Bitlis genelinde bitkisel ürün işleme, hayvansal ürün işleme tesisleri alanında toplam 131 tesis yapıldı. Bitlis OSB’de kurulan 18 tesis arasında bulunan ve 2020 yılında tamamlanan süt ve süt ürünleri fabrikasında günlük 5 ton yoğurt üretimi gerçekleştiriliyor. İşletme sahibi Nevzat Ava, pandemi nedeniyle üretimlerinde düşüş yaşansa da ilerleyen dönemde kapasite artırımına giderek bu üretemi 30 tona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

‘YURT DIŞINA İHRAÇ EDECEĞİZ’

OSB’de 1000 metrekare alanda kurdukları üretim tesisi için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi’nden faydalandıklarını belirten Nevzat Ava, yaptıkları protokollerle ürünlerini ilerleyen günlerde yurt dışına da ihraç edeceklerini söyledi. Tesiste 12 kişinin istihdam edildiğini anlatan Ava, “Şu anda sadece yoğurt üretimi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde süt, ayran ve peynir çeşitlerini de üreterek ihracata yöneleceğiz” dedi.

‘YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLIYORUZ’

Tesisi gezen Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Bitlis OSB’de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi ile 18 tesise destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Bu program kapsamında vatandaşlarımıza yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. 2020 yılında Bitlis’te toplamda 36 proje müracaatı aldık. Bunlardan 26’sı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görüldü. Bunların inşaat ve mekanizasyon işlerini tamamladık. İçinde bulunduğumuz tesiste 2020 yılında tamamlanarak üretime başlayan bir tesisimizdir. Bakanlığımızdan çiftçilerimiz ve üretici kardeşlerimize 70 milyon TL’ye yakın bir hibe desteği verilmiştir. Bitlis OSB alanında 18 tesis yaptık. Bunun 6 tanesi süt ve süt ürünleri işleme tesisidir. Bitlis ilimiz tarım ve hayvancılık kentidir. İlimizde her yıl 140 bin tona yakın süt üretimi mevcuttur. Bunun da 20 bin tonu sanayi tesislerinde işlenmek üzere bu tür tesislerimiz tarafından alınmaktadır. Bu tesislerimizde süt, yoğurt, kaymak ve peynir çeşitleri üretilmektedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum.”

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