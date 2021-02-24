Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 3 ilde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçunu örgütlü olarak işleyen 13 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Güroymak, Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Tekirdağ’da dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 araçla 178 personelin katıldığı operasyonda, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 235 gram metamfetamin, 782 gram kubar esrar, 220 gram toz esrar, 125 gram eroin, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı (cam pipo, kova, enjektör vb.), 9 mm tabanca, 7,65 mm çapında 45 tabanca mermisi, 9 cep telefonu ve 5 bin 850 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. 4 kişinin de arandığı bildirildi.

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