‘Bitlis, 2019’da tarım ve hayvancılıktan 2,3 milyar TL girdi sağladı’

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, kentte 2019 yılında tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,3 milyar TL’lik girdi sağlandığını belirtti. Çelik, Türkiye’nin sertifikalı tohumluk kuru fasulye ihtiyacının yüzde 80’inin de Bitlis’ten karşılandığı söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, 2020’nin hem dünya hem de Türkiye için Covid-19 pandemisinden dolayı talihsiz sene yaşanmasına yol açtığını, bunun tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkilediğini belirtti. Tüm olumsuzluklara rağmen çiftçiler üretsin, diye mücadele ettiklerini kaydeden Çelik, bunun için Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 356 kişilik personeli ile her zaman sahada olduğunu söyledi. Bitlis’i cevizi, balı, patatesi ve domatesi ile ‘bölgenin Çukurovası’ olarak gördüklerini kaydeden Çelik, kuru fasulyenin de katma değerli ürün olmaya başladığını belirterek, “2019 yılı rakamlarına göre, 88 bin dekar alanda yaklaşık 24 bin ton fasulye üretimi gerçekleştirdik. 2020 yılı rakamları da yüzde 10 artışla bu yılı kapattık. Kuru fasulye üretiminde Türkiye genelinde 4’üncü sırada yer alıyoruz. Patates üretiminde endüstriyel, sanayi tipi ve yemeklik anlamında Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerimizde üretimlerimiz devam etmektedir. 2020 yılında 50-55 bin dekar alanda 200 bin tona yakın patates ürettik. Üretilen patateslerin büyük bir kısmını batı Anadolu illerine, bir kısmını da Irak pazarına ihraç ettik” dedi.

‘TOHUMLUK KURU FASULYE ÜRETİMİNİN YÜZDE 80’İ BİTLİS’TEN’

Bitlis’in sadece patates ve fasulye üretiminde değil bunların sertifikalı tohumluk üretiminde de önemli yeri olduğunu vurgulayan Çelik, “Türkiye’nin kuru fasulye sertifikalı tohum üretiminin yüzde 80’ini Bitlis olarak karşılıyoruz. Yaklaşık olarak 10 bin dekarlık alanda 3 bin 500 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu üretiyoruz. Patateste de bu böyledir. Türkiye rakamlarına göre çok iyi yerdeyiz. Bu yıl 70 bin ton sertifikalı patates tohumu ürettik. Ülkenin değişik bölgelerine gönderdik. Şeker pancarında 23 bin dekarlık alanda 140 bin ton üretimimiz oldu. Domateste çok iyiyiz. Bitlis merkez, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçesinde 23 bin dekarlık alanda toplamda 138 bin ton üretim gerçekleştirdik. Türkiye’de 17’nci sıradayız. Hububat üretiminde ayrıca 340 bin dönümlük alanda 60-70 bin ton buğday üretimi gerçekleştirdik. 2021 yılında daha çok üretim sağlayacağız. Bitlis balı ve cevizi ile önde olan bir kentimizdir. Ceviz üretimimizi de 2019 yılında 3 bin 200 tondu. Bu yıl ceviz üretiminde 5 bin tona ulaştık. Bal üretimimiz Bitlis’in içinde barındırdığı endemik bitkileri ile tabiattaki şifayı kovanlara taşıdık. 3 bin 200 ton bal üretimimiz vardı. 2020 yılında 4 bin tona ulaşacağız. Türkiye genelinde Karakovan bal üretiminde Siirt’ten sonra ikinci sıradayız” dedi.

‘BİTLİS ÖNEMLİ HAYVANCILIK MERKEZİ’

Tarım ve Orman Müdürü Çelik, Bitlis’te 1 milyon 334 bin dekar mera alanının bulunduğunu da belirterek, “Kentimiz, 120 bin adet büyükbaş, 800 bin küçükbaş havyan varlığı ve özelden 11 bin adet manda varlığı ile önemli bir hayvancılık merkezidir. Bitlis’te her yıl 140 bin tona yakın süt üretimimiz mevcuttur. 10 bin ton da kırmızı et üretiyoruz. Bitlis ilinde hayvansal üretim, bitkisel üretim, su ürünleri anlamında elde ettiği üretim değerimiz 2,3 milyar TL’dir” diye konuştu.

‘PROJELERİMİZLE SAHADA OLDUK’

Rıfat Çelik, çiftçilere yönelik projelerin 2020 yılında da devam ettiğini anlatarak, “2020 yılında çiftçilerimizle birlikte sahada olmak için Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak uyguladığımız bazı projelerimiz oldu. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Bitlis genelinde 26 adet tarımsal tesis projesini hayata geçirdik. Çiftçilerimize boş arazi kalmaması adına 10 ton yonca tohuma alarak dağıttık. Yeni alanlar yaratmak adına 6 bin 250 kilogram sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıttık. Hizan ve Mutki ilçelerimizdeki menengiç ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi projesi kapsamında 30 bin adet fıstık aşısı yaptık. 5 bin adet meyve vermeyen ceviz ağacını aşılayarak verim vermelerini sağladık. 2 adet kapama fıstık bahçesi yaptık. 98 çiftçimize yüzde 40 hibeli bin adet süt ineği dağıtıyoruz. Ayrıca 2021 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanacak birçok projemiz de var. Suni tohumlama, ceviz fidanı dağıtımı, kuru fasulye tohumu dağıtımı, fıstık aşılama, makine ekipman alımı ve manda ıslah projelerimiz 2021 yılında da devam edecek” dedi.

FOTOĞRAFLI