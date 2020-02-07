Her canlı için çözmek zorunda olduğu en büyük sorun beslenme sorunudur, her canlı beslenerek ihtiyacı olan madde ve enerjileri almak zorundadır yoksa ölür, yok olur.

Tarih boyunca insanlar için de en büyük sorun beslenme sorunu olmuştur, kıtlık ve kuraklık tehlikesi karşısında insan hep bir çözüm aramış ve ancak çözüm bulabilen toplumlar varlıklarını sürdürebilmişlerdir.

Bitki ve hayvanların insan eli ile yetiştirilmesinin keşfi tarım devrimidir, daha önceleri doğadan topladıkları bitkileri ve avladıkları hayvanları yiyerek beslenme ihtiyacını karşılayan avcı toplayıcı kabileler bu keşifle beraber tarlalarda seçtikleri bitkileri yetiştirmeye başlamıştır. Tarım devrimi sayesinde insan beslenme sorununu büyük ölçüde çözmüş, güvenilir, yeterli ve sürdürülebilir bir gıda tedarik sistemi kurabilmiştir.

Bugünkü arkeolojik bilgilerimiz bize tarım devriminin Anadolu topraklarında bulunan Göbeklitepe’den başladığını ve dünyaya da buradan yayıldığını göstermektedir.

Yaklaşık 12 bin yıl önce Göbeklitepe’de başlayan tarımsal üretim yöntemi bu güne kadar gelişmiş ve bazı aşamalardan geçmiştir.

Tarımsal üretimde evreleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Evre Geleneksel Tarım

2. Evre Endüstriyel Tarım

3. Evre Kontrollü tarım

4. Evre Bitki Fabrikaları, Tarım 4.0

1. Evre olan geleneksel tarım yöntemlerinde insan ve hayvan kas gücü kullanılarak, doğa koşullarına son derecede bağımlı bir yöntem ile tarımsal üretim yapılmaktaydı.

Sanayi devrimi ile birlikte makine gücü, yapay gübre ve ilaç gibi kimyasal madde kullanımı tarımda yeni bir üretim biçimini başlattı buna da 2. Evre endüstriyel tarım evresi diyoruz.

20. yüzyılın 2. yarısında seracılığın gelişmesi ile beraber, tarımda 3. Evre başladı. Sera olarak adlandırılan daha küçük ve kontrollü alanlarda, doğa koşullardan daha bağımsız olarak, daha uzun bir sezonda, çok daha çeşitli ürünler üretilmeye başlandı.

Beslenme sorunu çözülüp tıbbi gelişmeler ile insan ömrü uzadıkça dünya nüfusu da doğal olarak hızla artıyor, paradoksal olarak çözdüğümüz sorun karşımıza çözmemiz gereken yeni sorunlar çıkarıyor ve mevcut tarımsal üretim yetmez hale geliyor.

Bu noktada artık sahip olduğumuz bilgi ve teknoloji bize yeni bir üretim biçimi sunuyor Tarım 4.0 ile birlikte 7 gün 24 saat kapalı bir alanda, yapay led ışıkları altında, hiçbir dış faktörden etkilenmeden, dilenilen yerde, dilenilen zamanda, tüm koşullarda tarım yapmanın mümkün olduğu bitki fabrikaları tarlaların yerini alacak. Geleneksel tarımın aksine çevreyi kirletmeyen, sağlıklı ve devamlı bir tarımsal üretim mümkün olacak. Bu fabrikalarda en az su kullanımı ile mükemmel kalitede, kimyasal kalıntılardan ari, sağlıklı ürünler elde edilecek. Topraksız, tamamen kontrollü ortamda yapılan tarım 4.0 uygulamaları, hayal edilenin ötesinde yepyeni bir gelecek sunuyor. Bu sayede sağlıklı, sürekli, yeterli ve makul fiyatlı gıda ürünleri elde etmek her yerde mümkün olacak. İnsanların yoğun olarak yaşadığı kentlere çok uzak bölgelerden gıda ürünlerinin taşınması son bulacak.

Bu gıdalar sağlıklı olacak çünkü İlaç ve gübre uygulamaları çevreyi ve dolayısıyla ürün yetiştirme ortamlarını olumsuz etkilemekte ve kirletmektedirler. Böcek , zararlı ot ve Mantar mücadelesinde kullanılan kimyasallar gıdalarımızda kalıntı bırakıp sağlığımızı tehdit etmektedir. Bitki fabrikalarında, hijyen ve sanitasyon kontrolü sağlanmış ortamda üretilen sağlıklı ürünler kimyasal yada ilaç kalıntıları içermeyecek, hem insan sağlığını ve hem de doğal yaşamı koruyacaktır.

Tarımsal üretim için en büyük tehdit öngörülemeyen hava şartlarıdır. Hem hasat kalitesini ve miktarını ve hem de ürün fiyatlarını birinci derecede etkileyen hava durumu gıda güvencesini riske atmaktadır. Bitki fabrikalarında hava durumundan bağımsız, kontrollü koşullarda üretim yapılabilmesi her tür bitkinin istenildiği zaman, planlandığı miktarda piyasaya sürülebilmesine ve maliyetin kontrol altında tutulabilmesine olanak sağlıyor.

Su tarımın vazgeçilmezidir, bitki fabrikaları açık alanda yapılan tarıma göre %85-95 arasında daha az su kullanım olanağı da sağlıyor. Küresel iklim değişikliği yüzünden azalan, tarım, endüstri ve kentsel kullanım yüzünden kirlenen su kaynaklarının çok daha az kullanılması büyük bir kazançtır

Sonuç olarak tarımsal üretimde yeni bir evreye geçiliyor bitki fabrikaları çok yakın bir zamanda geleneksel üretim biçiminin yerini alacak.

Böyle bir geleceğe, tarımsal üretimin çok önemli olduğu bir ülke olarak bizde hazır olmalıyız.