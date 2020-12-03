Bitexen XRP sahiplerine özel Airdrop’u destekleyeceğini duyurdu

İSTANBUL (DHA) – Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, Ripple (XRP) sahiplerine özel SPARK Token dağıtımını desteklediğini açıkladı.

Bitexen Teknoloji A.Ş.’nin blokzincir teknolojisinde yazılım ürünlerinden biri olan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, Ripple (XRP) sahibi kullanıcılarına SPARK Token vereceğini duyurdu. Bitexen’den yapılan açıklamaya göre, Bitexen platformunda Ripple (XRP) yatırma ve çekme işlemleri 11 Aralık 2020 tarihinde saat 12.00 itibariyle durdurulacak. Ardından 12 Aralık 2020 saat 03.00’da, kullanıcıları tarafından tutulan bütün Ripple (XRP)’ların anlık bakiye kaydı alınacak ve bu bakiye kaydına göre dağıtımlar gerçekleşeceği bildirildi.

Konuyla ilgili konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO’su Yahya Tuğyan Erdem, “Dünyada sayılı borsanın uyguladığı Ripple (XRP) sahiplerine özel SPARK Token dağıtımına Bitexen platformumuzla biz de dahil olduk. Sektörün öncü şirketlerinden biri olarak kullanıcımıza fayda sağlayacak hamleleri yeni yılda da hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.