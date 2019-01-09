Dünya genelinde merkez bankalarının kripto para birimlerine ilişkin yaklaşımlarının değişmesiyle kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, Bitcoin 4 bin dolar üzerindeki düzeyini korumaya devam ediyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yayınladığı raporda, ankete katılan 63 merkez bankasından yüzde 70’inin kendi dijital para üniteni (central bank digital currencies / CBDC) piyasaya sürme konusunda çalışmalar yaptığını ortaya koydu. Aralarında İsveç, Uruguay ve Güney Afrika’nın bulunmuş olduğu beş ülkedeki merkez bankasının pilot projelerini piyasaya sürdüğünü vurgulayan rapor, yüzde 40’ının ise bu konuda emin olmadığını vurguladı.

Merkez bankalarının kripto para üniteleri üstündeki kararsızlığı sürerken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.19 artışla 4,053 dolara yükseldi ve 70 milyar 818 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.7’sini oluşturdu.

Toplam 2,091 sayı kripto para ünitenin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para üniteyi arasından son 24 saatte yüzde 0.37 ile yalnızca Bitcoin SV düştü. En büyük 100 kripto para ünitendeki artış eğilimine yüzde 24.71 ile 51’inci sıradaki Holo öncülük ederken, son 24 saatte gerileyen 21 kripto para üniteyi arasından da yüzde 7.37 ile en çok 70’inci sıradaki MaidSafeCoin düştü.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 136 milyar 933 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 25 milyar 555 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para ünitendeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.19

Ethereum yüzde 1.84

Ripple yüzde 0.74

Bitcoin Cash yüzde 1.32

EOS yüzde 2.13

Litecoin yüzde 3.02

Stellar yüzde 2.09

Tether yüzde 0.36

TRON yüzde 7.73 artarken

Bitcoin SV yüzde 0.37 düştü.