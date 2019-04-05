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5 Nisan 2019
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Piyasada Perşembe günü görülen dalgalanmaların etkisiyle Bitcoin 5 bin doların altına geriledi.
Piyasada Perşembe günü görülen dalgalanmaların etkisiyle Bitcoin 5 bin doların altına geriledi.
Ekonomi Haberleri

Bitcoin 5 bin doların altına geriledi

Editör Editör

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Kripto para birimleri piyasalarında Mart ayında başlayan artış eğiliminin ardından piyasada Perşembe günü görülen dalgalanmaların etkisiyle Bitcoin 5 bin doların altına geriledi.

Yatırımcıların piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in yeniden 4,200 doların üzerindeki direnç seviyesine yükseleceğine ilişkin öngörülerinin ardından 3 Nisan’da 5 bin dolar düzeyini gören Bitcoin’deki artış, piyasa genelinde etkili olmuş ve piyasa hacmi 175 milyar doların üzerine çıkmıştı. Söz konusu artışın ardından Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.32 düşüşle 4,972 dolara geriledi ve 87 milyar 665 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.3’ünü oluşturdu.

Toplam 2,150 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 5.40 ve yüzde 1.91 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Stellar yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 56’sı geriledi ve genel düşüşe yüzde 12.40 ile 74’üncü sıradaki Aurora öncülük etti.

Piyasadaki hafif aşağı yönlü eğilimin etkisiyle piyasa hacmi 174 milyar 460 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 62 milyar 726 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

  • 1.Bitcoin yüzde 1.32
  • 2.Ethereum yüzde 0.41
  • 3.Ripple yüzde 5.40
  • 4.Litecoin yüzde 0.66
  • 5.Bitcoin Cash yüzde 6.38
  • 6.EOS yüzde 0.16
  • 7.Binance Coin yüzde 1.33
  • 8.Stellar yüzde 1.91 yükseldi.
  • 9.Cardano yüzde 1.94
  • 10..Tether yüzde 0.34 düşerken
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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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