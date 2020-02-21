Güne yüzde 0.08 artışla 119 bin 288 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi’nde (BİST100), günlük düşüş yüzde 3.0’ü bulurken, gün içinde en düşük 114 bin 921 puanı ve en yüksek 119 bin 350 puanı gördükten sonra 2.82 düşüşle 115 bin 832 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içinde yüzde 4.0’den fazla gerileyerek en düşük 158 bin 241 puanı ve en yüksek 166 bin 539 puanı gördükten sonra yüzde 3.80 düşüşle 160 bin 224 puandan kapandı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, Aralık sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.3 artışla 118.2 milyar dolara yükselirken Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Ocak ayında, Aralık ayına göre yüzde 2.39, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.53 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 12.39 arttı.

Avrupa’nın en büyük ikinci bankası Almanya Frankfurt merkezli Commerzbank, Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesinin sürpriz olmadığına işaret edilen raporunda, “Türkiye’nin enflasyon göstergeleri cari seviyelerden parasal gevşemeyi desteklemiyor. Yine de Türkiye’nin politik gerçekleri gösterge faizin daha da düşürülmesinin, faiz yüzde 8-9’a ulaşana kadar, çok muhtemel olduğunu ortaya koyuyor” denildi.