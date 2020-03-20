Güne yüzde 0.74 düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), gün içinde 84 bin 71 puan ve 86 bin 879 puan arasında dalgalandıktan sonra günü yüzde 0.45 düşüşle 85 bin 195 puanda tamamlarken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 yükseldi, BIST Mali Endeksi yüzde 1.41 düştü.

Küresel düzeyde merkez bankalarının aldıkları önlemlere karşın, yatırımcıların, yatırım araçlarından nakde geçiş furyası nedeniyle hemen tüm para birimlerinin karşısında değer kazanan dolar iç piyasada da 6.50 lirayı geçti.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.83 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı. CDS’ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puandaydı.

Kapanışa doğru işlemlerde;

– dolar en düşük 6.4647 lira ve en yüksek 6.5461 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

– euro en düşük 7.0212 lira ve en yüksek 7.1299 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.4540 lira ve en yüksek 7.6786 lirayı gördükten sonra 7.66 – 7.67 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Covid-19 ile mücadelede küresel ABD fon piyasalarındaki gerilimi azaltmak için Avustralya, Brezilya, Danimarka, Güney Kore, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç’le geçici swap hattı kurdu. Fed açıklamasına göre, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Singapur ve İsveç için her bir swap hattının üst limiti 60 milyar dolar, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda için her bir swap hattının üst limiti 30 milyar dolar olacak.