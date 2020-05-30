Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününde 104 bin 670 puan ve 105 bin 669 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.15 artışla 105 bin 520 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.93, BIST Mali Endeks yüzde 0.02 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 2.03 artıdaydı.

Türkiye’de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yüzde 4.5 arttı.

Türkiye İStatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, GSYH’yi oluşturan faaliyetlerden diğer hizmetler yüzde 12.1, bilgi ve iletişim yüzde 10.7, sanayi yüzde 6.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler yüzde 4.6, hizmetler yüzde 3.4, tarım yüzde 3.0, gayrimenkul yüzde 2.4, mesleki, idari ve destek hizmetler yüzde 1.9 ve finans ve sigorta yüzde 1.6 artarken, inşaat sektörü yüzde 1.5 azaldı.