Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.08 düşüşle 94 bin 648 puanda başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.04 artışla 119 bin 90 puana döndü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.85 ve yüzde 21.12’de kaldı.

Dövizler, Türkiye’nin İran ambargosundan muaf tutulmasının ardından başlayan gerilemeyle, dolar 5.30 liraya, euro 6.05 liraya ve sterlin de 6.92 liraya kadar geriledikten sonra, Salı günü açıklanan enflasyon verisi sonrasında yeniden hafif yükseldi.

Erken işlemlerde;

– dolar, en düşük 5.3398 lirayı, en yüksek 5.4152 lirayı gördükten sonra 5.40 – 5.41 lira,

– euro, en düşük 6.1133 lirayı, en yüksek 6.1962 lirayı gördükten sonra 6.18 – 6.19 lira,

– sterlin, en düşük 7.0150 lirayı, en yüksek 7.1073 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında hareket ediyor.

İs Yatırım’ın “ABD seçimleri sonrası piyasalar…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Demokratların Temsilciler Meclisini, Cumhuriyetçilerin Senatoyu kontrol ettiği parçalı meclis yapısı ile ABD araseçimlerini geride bırakan küresel borsalar yükselişini sürdürüyor. S&P 500 vadelileri Ekim ortasından beri ilk kez 200 günlük ortalamasının üzerine çıktı.

“Asya borsalarında güçlü bir seyir görülüyor. Türkiye piyasaları hızlı yükseliş sonrasında kar satışlarıyla geriledi. Başkan Erdoğan’ın ‘ABD’nin İran yaptırımlarına uymayacağız’ açıklaması sonrasında Türk lirası değer kaybederken, hisse senedinde ve tahvil piyasasında kayıplar görüldü. Yükselişte öncü olan banka hisseleri endekse göre çok daha sert değer kaybetti.

“Piyasalardaki satışları trend değişikliğinden ziyade düzeltme olarak görüyoruz.”