Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.48 düşüşle 93 bin 245 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 artmasının ardından 93 bin 418 puanda. Endeks, bir önceki haftayı 93 bin 669 puandan kapamıştı.

Türkiye Resmi İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, GSYH tahmini üçüncü çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 21.8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon liraya yükselirken, tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1, sanayi sektörü yüzde 0.3, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörü katma değeri yüzde 4.5 arttı ve inşaat sektörü yüzde 5.3 azaldı.

Gelişmelerin etkisiyle bir önceki haftayı 117 bin 740 puandan kapatan BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.82 düşüşle 116 bin 777 puana döndü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.22 ve yüzde 20.24 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

– dolar en düşük 5.2856 lirayı ve en yüksek 5.3241 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

– euro en düşük 6.0406 lirayı ve en yüksek 6.0890 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

– sterlin en düşük 6.7319 lirayı ve en yüksek 6.7871 lirayı gördükten sonra 6.73 – 6.74 lira aralığında işlem görüyor.