Bisikletli çocuklara otomobil çarptı

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)Küçükçekmece’de, bisikletle rampadan inen yabancı uyruklu 2 çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuklar tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Mayıs Pazar günü saat 17.15 sıralarında,, Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bisiklet ile rampadan inen 2 çocuğu, gelen otomobilin sürücüsü son anda fark etti. Sürücü frene bastı ancak otomobili surdurumadı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise, otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Çocuklardan birinin durumunun iyi olduğu, diğer çocuğun ise yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi. Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)

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