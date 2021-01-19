Bisikletiyle dünyayı gezen Japon gezgin, Alanya’yı havadan seyretti

Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- BİSİKLETİYLE 4 kıtada 13 ülkeyi gezen Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima (33), çıktığı dünya turu kapsamında Antalya’nın Alanya ilçesine geldi. Tajima burada yamaç paraşütüyle ikili atlayış yapıp, ilçeyi havadan seyretti. Tajima, “Alanya geneli, plajları çok güzel. Uçuş çok fantastik ve büyüleyiciydi benim için. Çok havalıydı ve çok güzel hissettim” dedi.

Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima, 2019 yılında dünyayı sırt çantası ve bisikletiyle gezmeye karar verdi. Sadece sırt çantasıyla başladığı bu geziyi hayatının işi olarak gören Tajima, önce Avrupa’da Almanya ve Fransa’yı, Amerika’da Arjantin, Bolivya ve Peru’yu, Antarktika kıtasını, Asya’da Hindistan, Endonezya ve Fiji’yi gezdi. 2020 yılının ocak ayında bisikletiyle yolculuğuna devam etmeye karar veren Tajima, üç ay boyunca Vietnam, Kamboçya ve Tayland’ı gezdi. Ancak koronavirüs nedeniyle sınırlar kapanınca, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan ailesinin yanına dönen Tajima, Yunanistan’da sınırların açıldığını duyunca, bisikleti ile 8 Temmuz 2020 tarihinde uçakla Atina’ya geldi. İki ay bisikletle Yunanistan’ı, 2 ay da Bulgaristan’ı gezen Tajima, 20 Kasım’da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Sıra ile Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’yı gezen Tajima, Alanya ilçesine geldi. Burada yamaç paraşütü yapmaya karar veren Tajima, ikili atlayış yaparak ilçenin güzelliklerini havadan görme fırsatı buldu.

‘ALANYA ÇOK GÜZEL

‘Alanya’yı önce havadan görmek isteyen Tajima, internet üzerinden ulaştığı paraşüt pilotu Ergün Ulu ve ekibiyle, bugün yamaç paraşütü yaparak, Alanya’nın güzelliklerini havadan seyretti. İlçeye hayran kaldığını söyleyen Tajima, “Bir internet sitesinde 2020 yılının birincisi olan firmayı buldum. Bugün uçuş gerçekleştirdik. 700 metre yükseklikte uçtuk. Çok beğendim. Alanya geneli, plajları çok güzel. Uçuş çok fantastik ve büyüleyiciydi benim için. Çok havalıydı ve çok güzel hissettim” dedi.

‘UÇUŞ EĞİTMENİMİN TAVSİYESİYLE ALANYA’YA GELDİM’

Dünyayı bisikletle gezen Tajima, Antalya’da uçuş eğitimi aldığı için Alanya’da uçmak istediğini belirtirken, “Antalya’da uçuş eğitmeni Ali Bey var. Onu tanıyordum zaten. Ondan eğitim aldım. O bana Alanya’yı tavsiye etti. Onun aracılığıyla Alanya’ya geldim” diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kilometre yol yapan, 4 kıtada 13 ülkeyi gezen Tajima, Türkiye’de toplam 3 ay gezecek ve ardından Gürcistan’a geçecek. Tajima, oradan Ermenistan ve İran’a gidecek ve koronavirüs salgınındaki gelişmelere göre gezisine devam edecek.

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