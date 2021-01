Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı, Türkiye’ye hayran kaldı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- JAPON fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima (33), 10 yıl sürecek dünya turunda önce sırt çantasıyla ardından da bisikletiyle 4 kıtada, 13 ülkeyi ziyaret etti. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kilometre yol kat eden Tajima, Antalya’nın Demre ilçesine geldi. Demre’yi de gezen Tajima, ” Türkiye’nin etkileyici bir tarih ve doğa zenginliği var. Her yerde tarihin her döneminden kalma antik kent var. Türk insanı çok sıcakkanlı ve misafirperver” dedi.

Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima, 10 yıl boyunca dünyayı sırt çantası ve bisikletiyle gezmeye karar verdi. 2019 yılında sadece sırt çantasıyla başladığı bu geziyi hayatının işi olarak gören Tajima, önce Avrupa’da Almanya ve Fransa’yı, Amerika’da Arjantin, Bolivya ve Peru’yu, Antarktika kıtasını, Asya’da Hindistan, Endonezya ve Fiji’yi gezdi. Ardından yolculuğuna bisikletle devam etmeye karar veren Hirohisa Tajima, 2020 yılının ocak ayında bisikletiyle yola çıkarak üç ay boyunca Vietnam, Kamboçya ve Tayland’ı gezdi. Ancak koronavirüs nedeniyle sınırlar kapanınca, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan ailesinin yanına dönen Tajima, Yunanistan’da sınırların açıldığını duyunca, bisikleti ile 8 Temmuz 2020 tarihinde uçakla Atina’ya geldi. İki ay bisikletle Yunanistan’ı, 2 ay da Bulgaristan’ı gezen Tajima, 20 Kasım’da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Sıra ile Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla’yı gezen Hirohisa Tajima, Demre’ye geldi. Türkiye’de toplam 3 ay gezecek ve ardından Gürcistan’a geçecek olan Tajima, oradan Ermenistan ve İran’a gidecek ve koronavirüs salgınındaki gelişmelere göre gezisine devam edecek.

‘HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIM’

Bugüne kadar otostopla ve bisikletle 40 bin kilometre yol alan Hirohisa Tajima, Türkiye’de şu ana kadar 1400 kilometre yol yaptı. Günde 50 ila 70 kilometre arası yol yapan ve geceleri çadırda, kendisini misafir eden evlerde kalan Tajima, gezdiği ülkelerde çok güzellik gördüğünü, ancak Türkiye’nin ve Türk insanının çok farklı olduğunu söyledi. Hirohisa Tajima, “Bisikletimle ve otostopla dünyayı geziyorum. Ben bu geziye gezme olarak değil, hayatımın işi görerek başladım. Bu benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Benim Japonya’da bir evim yok. Düğün ve aile fotoğrafı çekerek geçimimi sağlıyordum. Şimdi de Instagram’da bir blok oluşturdum. Çektiğim fotoğrafları, izlenimlerimi yazıyorum” dedi.

‘TÜRK İNSANI ÇOK SICAKKANLI VE MİSAFİRPERVER’

Bu gezideki amacının yeni ülkeleri, çok sayıda yeni insanı tanımak olduğunu anlatan Hirohisa Tajima, “Bunu Türkiye’de çok iyi gerçekleştiriyorum. Çok sayıda insanı ve aileyi tanıdım. Türkiye’nin etkileyici bir tarih ve doğa zenginliği var. Her yerde tarihin her döneminden kalma antik kent var. Türk insanı çok sıcakkanlı ve misafirperver. Çok sayıda Türk aile beni evinde misafir etti. Evinin bahçesinde konaklamama izin verdi. Herkes bir şey ikram etmek için çırpınıyor. Türk insanına teşekkür ediyorum. Türkiye’de gezmek için 3 ay ayırdım. Ama bu yeterli değil. Türkiye’ye tekrar geleceğim. Koronavirüsten korkmuyorum. Korunuyorum. Daha çok gencim. Onun hayallerimi önlemesine izin vermeyeceğim” diye konuştu.

