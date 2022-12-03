Bisikletin zincirine ayağı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı; o anlar kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ayağı bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Esentepe Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde bulunan bisikletin zincirine, kedinin sağ arka ayağı sıkıştı. Kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zinciri kesip, kediyi kurtardı. Kurtarma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

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