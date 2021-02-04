Bisiklet sporcusu Zeynep’in yaşamını yitirdiği kazada sanıklar hakim karşısına çıktı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) – İZMİR’in Menemen ilçesinde, bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan’a (36) çarpıp, ölümüne neden olan kamyon sürücüsü Aycan Yörük’ün de aralarında bulunduğu 3 kişinin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Duruşmadan önce adliyeye gelen bisikletli grup basın açıklaması yaparak, ‘Arabadan in bisiklete bin’ sloganları attı.

Menemen’de geçen yıl 14 Ekim’de, Aycan Yörük yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan’a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Zeynep Aslan’ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük’ün ise ‘trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği’ dolayısıyla da ‘asli kusurlu’ olduğu bildirildi. Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Aslan’a çarpan kamyon sürücüsü Aycan Yörük ile yol kenarında park halinde olan 35 MFE 70 plakalı kamyonun sürücüsü İdris Karataş ve iş makinesinin operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı. İddianamede, kamyonuyla Sasalı yönüne giden Yörük’ün, yol çalışmasını görmesine rağmen, burada görevli İdris Karataş’ın park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonunu kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollamaya başlayıp, karşı şeridi kapatarak ilerlediği sırada banket çizgisine yakın Zeynep Arslan’a çarpıp, ölümüne neden olduğu belirtildi. Sanıklar hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

TUTUKLU SANIK SEGBİS İLE KATILDI

Davanın ilk duruşması bugün Menemen 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Aycan Yörük, SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Mustafa Yaman ve İdris Karataş ve avukatları katıldı. Kazada yaşamını yitiren Zeynep Aslan’ın yakınları ve ailesini avukatları da katıldı. Druşmada iddianamenin okunmasının ardından mahkeme hakimi sanık Aycan Yörük’ün tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Mustafa Yaman ve sanık İdris Karataş’ın tutuklanmasına yönelik taleplerin reddine karar verip, duruşmayı erteledi.

Adliyenin önünde duruşmanın ardından müştekinin avukatları Cansu Koç ve Suat Selman Saloğlu tarafından bir açıklama yapıldı. Avukat Saloğlu, şunları söyledi:

“Zeynep Aslan’a çarpan kişi savcının ve bizim itirazlarımız ile birlikte tutuklanmıştı. Duruşma süresince savunmalar yapıldı. Önümüzdeki duruşma 1 Nisan’da olacak. Çalışma yapan diğer iki kişi her ne kadar tali kusurlu olarak belirlense de bilirkişi raporunda, aslında ölüme sebebiyet veren şahıs çarpan olsa da çarpan kadar onlar da suçludur. Ancak buna rağmen serbest kalmaları bizim için üzücüdür.”

HUKUK MÜCADELESİNE DESTEK İSTEDİ

Kazada hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Zeynep Aslan’ın ağabeyi Tekin Aslan ise kardeşinin hayata karşı dik duruşuyla bilinen bir insan olduğunu dile getirerek kamuoyundan hukuki süreç devam ederken destek talep etti. Aslan, “Kardeşim MS hastasıydı. Sağlık sorunlarına rağmen sporda ve iş hayatında başarılar elde etmiş biriydi. Kızıyla birlikte hayata dair güzel planları vardı. Maalesef ihmaller zincirine kurban gitti. Ülke için bir şeyler yapmaya çabalayan birinin bu şekilde aramızdan yitip gitmesi üzücüdür. Ardından bıraktığı evlat çok çalışkan bir çocuktu. Ama şu anda eski neşesi ve konsantrasyonunu sağlayamıyor derslerinde. Bugün geldiğimiz noktada sanıklar cezadan kurtulmak için suçlamaları kabul etmiyorlar. Kamuoyundan bize destek olmalarını talep ediyoruz.” diye konuştu.

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