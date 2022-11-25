‘Birlikten İzmir Doğar’ projesiyle deprem konutlarının kurası çekildi

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Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası iş insanları tarafından başlatılan ‘Birlikten İzmir Doğar’ projesiyle depremzedelere teslim edilmek üzere 84 konut için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Projede yakınlarını depremde kaybeden ailelere 2+1 22 konut ile 3+1 62 konut teslim edilecek.

Seferihisar açıklarında meydana gelen, 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası iş insanları tarafından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in himayesinde ‘Birlikten İzmir Doğar’ projesi başlatıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği koordinasyonunda başlatılan proje kapsamında depremzedelere teslim edilmek üzere 84 konut için kura çekildi. İZTO’da noter huzurundaki kura çekiminde, Vali Köşger, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Başkanı Işınsu Kestelli, EİB Başkanı Mehmet Ali Işık yer aldı. Toplantıda İzmir depreminde, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan o dönemde 4 yaşında olan Ayda Gezgin, katılımcılar tarafından sevgiyle karşılandı.

‘DAYANIŞMA RUHUNDAN ORTAYA ÇIKTI’

Toplantıda konuşan Vali Köşger, “Güzel şehrimiz 30 Ekim 2020’de sarsıldı ve 117 canımızı kaybettik. Bulunduğumuz coğrafya bunu doğuruyor. Bu coğrafyanın realitesi bu. Bundan kaçış yok ancak bu depremin akabinde şu ortaya çıktı; ne kadar büyük bir millet, devlet olduğumuz. Deprem sonrası İzmirliler başta olmak üzere tüm ülkemiz kenetlendi ve bu yarayı sarmak için seferber olduk. İş adamlarımız, odalarımız, derneklerimiz, STK’larımız hepsi ‘Ne yapabiliriz’ diye bize geldi. Bugünkü noter huzurunda yapılacak kura çekimi işte o dayanışma ruhundan ortaya çıktı. Dernek yöneticileri bu yarayı sarma teşebbüsü ile depremde canlarını kaybeden kardeşlerimize ev alınması konusunda seferber oldu. Canlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Giden canı getirmeye kimsenin gücü yetmez. En azından geride kalanlarının birer evlerinin olması noktasında bir gayretin içine girildi. Bu gayretin sonucunda bugünkü tablo ortaya çıktı” dedi.

Türkiye’de bir daha böyle bir afet yaşanmaması temennisinde bulunan Vali Köşger, “Deprem ülkenin bir gerçeği. Depreme karşı tedbiri önceden almamız lazım. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere depreme hazır hale getirmemiz lazım. Deprem olduğunda insanlarımız kendilerini 9’uncu kattan aşağıya atmak duygusuyla karşı karşıya kalmasınlar. Vatandaşımız yaşadığı tecrübelerden dolayı içinde bulunduğu binaya güvenmediği için kendini aşağı atıyor. Afet anında nasıl davranılması gerektiğine yönelik eğitimler veriyoruz ama esas olan binaların güvenli hale gelmesi” diye konuştu.

KESTELLİ: HEDEFİMİZ AİLELERİ SICAK BİR YUVAYA KAVUŞTURMAK

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de depremin Türkiye’nin gerçeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Salı gecesi Düzce’de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem, bu gerçeği bir kez daha tüm şiddetiyle yüzümüze vurdu. Ama bu ikinci Düzce depremiyle şunu da gördük; yerinde kentsel dönüşüm hem canı hem malı koruyor. İzmir olarak 30 Ekim 2020’de yaşadığımız ve 117 canımızı kaybettiğimiz depremin üzerinden 2 yıl geçti. Acımız hala taze, canımız hala çok yanıyor. Yaşadığımız bu acıyı paylaşarak azaltmak için, bundan 2 yıl önce kentin önde gelen iş dünyası kurumları olarak, Valimizin himayelerinde ‘Birlikten İzmir doğar’ dedik ve bir kampanya başlattık. Hedefimiz, can kaybına uğrayanların ailelerini en kısa sürede güvenle yaşayacakları birer sıcak yuvaya kavuşturmaktı. İzmir sivil toplumu bu çabaya canı gönülden destek verdi. Konutların, sosyal ve eğitim alanlarının inşası için gereken her şeyi yapmışken yaşadığımız öngörülmeyen ekonomik süreç zorlukları bizi yavaşlatınca daha fazla mağduriyete yol açmamak için depremzede vatandaşlarımıza TOKİ’nin hazır evlerinden almaya karar verdi.”

‘MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ’

Türkiye’nin afet riski sıralamasında 191 ülke arasında 45’inci sırada olduğuna dikkati çeken Kestelli, “Depremle mücadeleyi topyekun sürdürmek zorundayız. Bu kapsamda az önce saydığım kurumların gösterdiği birlik ve beraberlik örneğinin çok kıymetli. Çünkü sivil toplum, özel sektör ve yurttaşların katılımlarının ve bilinçlenmelerinin, afet yönetimi ve risk azaltma açısından ileriye doğru atılmış çok büyük bir adım olduğuna inanıyorum. İzmir’in, acıyı paylaşarak azaltma konusunda da Türkiye için örnek bir resim verdiğini düşünüyorum” dedi. (DHA)

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