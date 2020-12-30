Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına müebbet hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de birlikte yaşadığı Rahmi Kekeç’i (49), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Songül Koç (24), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Nisan’da Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi’nde meydana geldi. İşsiz Rahmi Kekeç ile birlikte yaşadığı Songül Koç arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Songül Koç, Kekeç’i karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan ve sokağa çıkarak yardım isteyen Rahmi Kekeç, komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Songül Koç ise Rahmi Kekeç’in cep telefonunu alarak kaçtı. Hastanede tedaviye alınan Kekeç, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Songül Koç, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Kekeç ile 1 hafta önce tanıştığı belirlenen Songül Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Songül Koç hakkında, ‘kasten öldürme suçu’nun, ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla’ maddesince ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ‘silahla yağma’ suçundan da 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına Songül Koç, tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Songül Koç, son sözünde, “Suçsuz yere yatırıyorum. Kendimi savunmak zorunda kaldım” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Songül Koç’u, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak, sanığın cezasını müebbet hapse düşürdü. Mahkeme, sanığa ‘yağma’ suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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