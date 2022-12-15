Birlikte alkol aldığı arkadaşının başına içki şişesiyle vurdu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da Uğur Y. (25), birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşı Nazmi E.’nin (23) başına içki şişesiyle vurdu. Şüpheli gözaltına alınırken, Nazmi E. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkol aldıktan sonra cadde üzerinde yürüyen Uğur Y. ve Nazmi E. arasında tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Bu sırada Uğur Y., elindeki içki şişesiyle Nazmi E.’nin başına vurdu. Nazmi E., aldığı darbe ile baygınlık geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nazmi E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uğur Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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