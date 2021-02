Birlikte alkol aldığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, taş ocağında bekçilik yapan İ.A., birlikte alkol aldıktan sonra çıkan tartışmada beraber kaldıkları S.O. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay, dün Sincan ilçesi Polatlar Mahallesi’nde bulunan andezit taş ocağında yaşandı. Ocaktan silah sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, taş ocağının bekçisi İ.A.’nın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada; İ.A.’nın bir süredir yanında kalan S.O. ile alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıkları ve bekçi kulübesinde bulunan av tüfeği ile S.O.’nun İ.A.’yı vurarak öldürdüğü tespit edildi. S.O. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

