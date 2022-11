Birleşmiş Milletler’den ‘Dünya Tuvalet Günü’ açıklaması

- Reklam -

ABD, (DHA) – Birleşmiş Milletler, 19 Kasım’ın Dünya Tuvalet Günü olduğunu belirterek yetersiz kanalizasyon sistemlerinin dünya genelindeki hayati yeraltı ve yer üstü kaynaklarını kirlettiğini vurguladı. BM’in su ve sıhhi tesisat faaliyetlerini koordine eden BM-Su ise dünya genelinde 3,6 milyar insanın kalitesiz tuvaletlerle yaşadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler, 2013’ten itibaren her yıl 19 Kasım’ın Dünya Tuvalet Günü olduğunu belirterek yetersiz kanalizasyon ve sıhhi tesisatların, insan atıklarını dünya için hayati öneme sahip nehirlere, göllere, yeraltı sularına karışarak kirlilik yarattığını vurguladı. BM-Su, Dünya Tuvalet Günü sebebiyle yaptığı açıklamada “Küresel bir temizlik kriziyle karşı karşıyayız. Bugün 3,6 milyar insan hala sağlıklarını bozan ve çevrelerini kirleten kalitesiz tuvaletlerle yaşıyor. Yetersiz sıhhi tesisat sistemleri insan atıklarını nehirlere, göllere ve toprağa yayarak ayaklarımızın altındaki su kaynaklarını kirletiyor” ifadelerini kullandı.

Herkesin insan atıklarını etkili bir şekilde ortadan kaldıran ve temizleyen bir sıhhi tesisat sistemine bağlı bir tuvalete erişimi olması gerektiğini vurgulayan BM-Su, “Bu Dünya Tuvalet Günü, gelin görünmeyeni görünür kılalım. Dünya Tuvalet Günü her yıl 19 Kasım’da düzenleniyor. (Dünya Tuvalet Günü) 2013’ten beri her yıl Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır” ifadelerini kullandı.

AÇIK ARA EN BOL TATLI SU KAYNAĞI: YERALTI SU KAYNAKLARI

BM-Su, her gün 800’den fazla çocuğun güvenli olmayan su, sıhhi tesisat ve yetersiz hijyene bağlı ishalden öldüğünün altını çizerek “Yeraltı suyu, içme suyu ve sıhhi tesisat sistemlerini, gıda üretimini, endüstriyel süreçleri ve ekosistemlerin sağlıklı işleyişini destekleyen, dünya çapında açık ara en bol tatlı su kaynağıdır. Birçok alanda, akiferler yüzeye yakındır, bu da onları topraktan ve yukarıdaki yüzey sularından kaynaklanan insan kaynaklı kirliliğe karşı özellikle savunmasız hale getirir” açıklamasını yaptı.

