Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Elçiliğine Yavuz Selim Yükselir seçildi

MADRİD, (DHA) – Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) bünyesinde turizm de dahil olmak üzere 9 farklı sektörde şirketi barındıran Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Yükselir’i ‘Turizm alanında Özel Elçi’ ilan etti. Daha önce UNWTO tarafından özel elçi ilan edilenler arasında ünlü futbolcu Lionel Messi de var.

Kendi alanlarındaki başarılarının yanında turizm sektörüne potansiyel katkı verecek kişilere verilen Turizm Özel Elçisi unvanının yeni sahibi Türk iş insanı Yavuz Yükselir oldu. Merkezi İspanya’nın başkenti Madrid’de olan Dünya Turizm Örgütünün 113’üncü genel kurul toplantısının ardından düzenlenen törende Yükselir’e ‘Turizm Özel Elçisi’ unvanı, UNWTO Genel Sekreter Zurab Pololikashvili tarafından verildi. Daha önce Turizm Özel Elçisi ilan edilenler arasında Lionel Messi, Giorgio Armani ve Antonio Banderas gibi isimler bulunuyor.

“ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM”

Aldığı plaket hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Yükselir, “Bizim için çok gurur verici bir unvan. Global arenada ülkemizi temsil edebileceğimiz platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nde bu şekilde yer almak ve Türkiye’nin lobi faaliyetini yapma imkânı elde etmek beni çok mutlu etti. Türkiye’den gelen bir iş insanı olarak orada Türk Medeniyetinin farklılığını ve önemini tüm dünyaya anlatmak için şimdiden çok heyecanlıyım” dedi.

DÜNYADA BİR İLK

Yükselir, “Dünya’da ilk defa hem Türk hem de Müslüman olan biri Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün özel elçisi oldu. Global katkı sağlamayı düşünen bir kurum için önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu özel elçiliğin tarafıma uygun görülmesi ülkem ve benim adıma çok önemli. Müslüman ve Türk bir iş insanı olarak yaptığımız gurur verici çalışmaların global anlamda geç de olsa takdir edilmesi, artık Türkiye’nin değerlerine ve insanlarına farkındalığı daha da artıracak. Bu topraklardan çıkan başarılar artık global anlamda daha çok ses getirecek” ifadesini kullandı.

Dünya Turizm Örgütü ile global anlamda tüm turizm sektörünü eğitecek projelere başlayacaklarını belirten Yükselir, dijitalleşmenin önemine de vurgu yaptı. Yükselir, “Artık günümüzde bir turizm projesi yalnızca bina, tesis ya da çalışan değil veri toplayan ve bu veriyi işleyen, akıllı sistemlerle donatılmış ve kişiye özgü turizm konsepti yaratabilecek esneklikte ve kriz senaryoları dahil olmak üzere alternatif senaryoları hazırlanmış bir projeksiyon demek turizm. UNWTO ile sektördeki dönüşüm için tecrübelerimizi tüm dünya ile paylaşacağız” diye konuştu.

2018 yılından bu yana UNWTO’nun Genel Sekreterliği’ni yapan Gürcü Zurab Pololikashvili, tören öncesi yapılan genel kurul toplantısında 8’e karşılık 25 ülkenin oyuyla bu göreve tekrar seçildi.