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Neşet Ertaş Anadolu demektir
Editör
-
1 Ekim 2019
Yenimahalle Belediyesi, Halk Ozanı Neşet Ertaş’ı aramızdan ayrılışının 7’nci yılında Şentepe Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlediği konser ile yad etti. Yenimahalle Belediye...
Kültür-Sanat Haberleri
Çankaya’da sanat ‘Ekimi’
Editör
-
1 Ekim 2019
Çankaya Belediyesi kültür ve sanat dopdolu bir Ekim ayına hazırlanıyor. Sergiler, konferanslar, iki film festivali ve konserlerle geçecek Ekim ayı Başkentli sanatseverleri...
Yaşam Haberleri
Altunizade metrobüs durağında insan seli
Editör
-
30 Eylül 2019
Altunizademetrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst...
Sağlık
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Magazin
Magazin Haberleri
Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de
Editör
-
28 Eylül 2019
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
Magazin Haberleri
Simge Sağın öğrencilere konser ve nasihat verdi
Editör
-
25 Eylül 2019
Pop müzik sanatçısı Simge Sağın, dün gece verdiği konserle öğrencilerle buluştu. Sağın, kalbinin sesini dinlemediğinde hata yaptığını söyledi.
Magazin Haberleri
Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için Antalya’ya geliyor
Editör
-
24 Eylül 2019
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor.
Magazin Haberleri
Red Bull Air’de ünlü isimler bir arada!
Editör
-
23 Eylül 2019
Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde pilot Yağmur Sarıoğlu ve oyuncu Selin Şekerci Red Bull...
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Spor Gündemi ve Haberleri
Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı
Editör
-
30 Eylül 2019
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki stadyumda, çim sahada oluşan çukurlar nedeniyle zorlanan kaleci Ahmet Ay, battaniyeyle kapatarak, maça çıktı. Mardin 2'nci Amatör...
Spor Gündemi ve Haberleri
Zap Vadisi’nde ‘Rafting Spor Merkezi’ açılacak
Editör
-
30 Eylül 2019
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, yıllardır hep terörle anılan Hakkari'deki Zap Vadisi'nin önümüzdeki dönem artık rafting sporunun amirali olacağını belirterek, "Burada...
Spor Gündemi ve Haberleri
Melih Mahmutoğlu : Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak
Editör
-
27 Eylül 2019
Melih Mahmutoğlu, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor ama biz buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.
Futbol
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Beşiktaş
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Güncel Haberler
Define ararken göçük altında kalan genç
Editör
-
1 Ekim 2019
Kayseri'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar...
Güncel Haberler
Karavan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Editör
-
1 Ekim 2019
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa...
Video Haber
Ankara’da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü
Editör
-
30 Eylül 2019
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en...
Video Haber
Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
Editör
-
30 Eylül 2019
Düzce'de, trafikte tehlikeli araç kullanınca vatandaşlar tarafından ihbar edilen sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobil sürücüsü yaklaşık 10 kilometre süren...
Haberler
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Yazarlar
Yazarlar
Çok kutuplu bir dünya düzeninde ekonomi
Murat Özbülbül
-
30 Eylül 2019
Çok kutupluluk kavramını aslında sadece siyasi olarak değerlendirmek yanlıştır diye düşünüyorum. Yeryüzünde ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat yaşamında da bir...
Yazarlar
Kuşoğlu: Güvenli bölge YPG/PYD’nin kabulü anlamına gelir…
Bülent Kuşoğlu
-
30 Eylül 2019
Dış politikayı ve özelde Suriye konusunu çok iyi bilmiyor olabilirsiniz. Muhtemel ve normaldir. Vatandaş olarak çok ayrıntılı bilmemize gerek yok. Ancak yıllardan...
Yazarlar
Hayatımız düdüğe kaldı!
Nuri Kayış
-
30 Eylül 2019
Her gün biraz daha yaklaşan büyük İstanbul depremine karşı hangi ciddi tedbirlerin alınacağını merakla beklerken, televizyona çıkan deprem uzmanları, jeoloji mühendisleri ve...
Yazarlar
Derbinin kazananı Kruse!
Erden Aktoğu
-
30 Eylül 2019
Süper Lig’de geride bıraktığımız hafta, sezonun ilk dev mücadelelerine tanık olduk. Bunlardan Galatasaray’la Fenerbahçe’yi Cumartesi akşamı Türk Telekom’da karşı karşıya getiren derbide, oynanan son dört maçta...
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Sonsöz Gazetesi
Ankara
Yerel
Gazete
Güncel
Politika Haberleri
Dış Haberler
Yerel Haberler
Ankara Haberleri
Ekonomi
Şirket Haberleri
Yaşam
Tümü
Eğitim Haberleri
Kültür-Sanat Haberleri
Nasıl Yapılır
Sağlık Haberleri
Yol Arkadaşım
Kültür-Sanat Haberleri
Neşet Ertaş Anadolu demektir
Editör
-
1 Ekim 2019
Yenimahalle Belediyesi, Halk Ozanı Neşet Ertaş’ı aramızdan ayrılışının 7’nci yılında Şentepe Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlediği konser ile yad etti. Yenimahalle Belediye...
Kültür-Sanat Haberleri
Çankaya’da sanat ‘Ekimi’
Editör
-
1 Ekim 2019
Çankaya Belediyesi kültür ve sanat dopdolu bir Ekim ayına hazırlanıyor. Sergiler, konferanslar, iki film festivali ve konserlerle geçecek Ekim ayı Başkentli sanatseverleri...
Yaşam Haberleri
Altunizade metrobüs durağında insan seli
Editör
-
30 Eylül 2019
Altunizademetrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst...
Sağlık
Kültür-Sanat Haberleri
Eğitim Haberleri
Teknoloji
Test
Magazin
Magazin Haberleri
Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de
Editör
-
28 Eylül 2019
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
Magazin Haberleri
Simge Sağın öğrencilere konser ve nasihat verdi
Editör
-
25 Eylül 2019
Pop müzik sanatçısı Simge Sağın, dün gece verdiği konserle öğrencilerle buluştu. Sağın, kalbinin sesini dinlemediğinde hata yaptığını söyledi.
Magazin Haberleri
Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için Antalya’ya geliyor
Editör
-
24 Eylül 2019
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor.
Magazin Haberleri
Red Bull Air’de ünlü isimler bir arada!
Editör
-
23 Eylül 2019
Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde pilot Yağmur Sarıoğlu ve oyuncu Selin Şekerci Red Bull...
Spor