Normal ve demokratik bir ükede yolsuzluk bilgisi ifşa olup, kamuoyuna yansıdı mı yer yerinden oynar, her kim bu yolsuzluğa imza attı, ön açtı, imkan tanıdı ise mahkeme kapısını boylar, yargıçlara hesap verir.

Yolsuzlukların en rahat yapıldığı ve en büyük servet transferine yol açan kamusal eylem; rant yaratan imar değişiklikleridir. Ülkemizde belirli çevrelere fahiş kazanç sağlayan, rant yaratan, imar değişikliklerinin yapılması o kadar alışıldık bir vakadır ki maalesef artık bu ülkede neredeyse hiç kimse bunu yolsuzluk olarak dahi kabul etmiyor.

Oysa orman, tarım yada sit alanlarını turizm bölgesi ilan etmek, meralara imar değişikliği ile sanayi yada enerji santralleri kurmak, kentlerde kıymetli alanların imar koşullarını değiştirmek hep çok büyük rant yaratan imar kararlarıdır.

Rant yaratan bu tip imar kararların alınmasında kamu menfaati varsa elbette bu yönde kararlar alınabilir, lakin alınan bu kararlardan doğan rant özel kişi yada kurumlara değil mutlaka kamuya aktarılmalıdır, yoksa haksız zenginleşme ve servet edinmesine yol açar.

Medya sayın Erdoğan’ın hayali olan kanal projesi güzergahında yer alan bazı arazilerin nasıl ve ne zaman el değiştirdiğini, kimlerin eline geçtiğini yazıyor çiziyor, özellikle de Katar Şeyhi’nin annesine vuran imar piyangosunu manşetlere taşıyor, lakin iktidar tınmıyor, yargı duymuyor, besleme basında zaten tık yok, iktidara oy veren kitle durumdan habersiz konuya bigane kalıyor.

Oysa imar değişiklikleri ile birilerinin cebine aktarılan, o birilerinin servetlerine servet katan kaynaklar aslında bizim ortak hazinemizden aktarılıyor, kamunun olması gereken bir para gidiyor küçük bir imtiyazlı azınlığın cebini dolduruyor.

Kanal İstanbul eninde sonunda borcu Türk vatandaşlarının hanesine yazacak ama rantı yabancıların cebine girecek ucube bir projedir.

İstanbul boğazı dururken aklı başı yerinde hiç bir kaptan bu kanaldan geçmez, hesabını bilen hiç bir armatör gemisini bu kanala sokmaz.

Zaten bu acayip ve ucube kanalla ilgili kimse gemi geçişleri ile para kazanılacağını da iddia etmiyor, edemiyor, bu projeyi savunanlar hep yaratılacak bir kent rantından bahsediyor. Yaratılacak bu kent rantının kime nasıl dağıtılacağını, kamunun mu yoksa yerli yabancı özel kişi ve kurumların mı kazanacağını ise bilen yok.

İktidara bundan yaklaşık bir yıl önce çeşitli medya kurumları aracılığı ile seslenmiş ve İstanbul kanalı ile ilgili bir kaç soru sormuştum, hala bir cevap verebilen çıkmadı.

Belki duymamışlardır diye bir daha tekrar edeyim, sorularım şunlardı:

Mustafa Kemal Atatürk iktidarı döneminde 1936 yılında imzalanan Montrö sözleşmesi ile gelip geçen gemilerden almaya hak kazandığımız yıllık 220 ton altın tutarındaki geçiş ücretlerinden (yaklaşık 12 milyar dolar) haberiniz var mı? Haberiniz yok da almıyorsanız, şimdi ben haber veriyorum gelip geçen gemilerden bu parayı talep etmeyi düşünüyor musunuz? Haberiniz var ama bu parayı alamıyorsanız yeni açacağınız kanaldan nasıl ücret alacaksınız?

Üç basit, kısa ve net soru bakalım bakalım kanal projesini savunan, iktidar cenahından birileri çıkıp bu sorulara makul ve kabul edilebilir bir cevap verebilecek mi?

Eğer iktidar biz gemi geçişlerinden para kazanmayı düşünmüyoruz, gemileri bedava geçirceğiz ama yaratılacak imar rantını kamuya aktararak para kazanacağız, diyorsa o zamanda bunu nasıl ve hangi mekanizma ile yapacaklarını açıklamalılardır. Mesela Katar emirinin annesine vuran imar rantı piyangosunu kamuya hangi mekanizma ile aktaracaklar, vergi mi salacaklar yoksa yapılacak inşaatlardan kamu adına pay mı alacaklar ne yapacaklar?

Bütün iyi niyetimle bu sorulara verecekleri cevapları bekliyorum bakalım bir cevap verebilen çıkacak mı?