Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kumbarasında bilgisayar için biriktirdiği parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlayan Zehra Alan’a (9), tablet bilgisayar hediye etti.

Kent merkezinde yaşayan Zübeyde-Mustafa Alan çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, Cuma günü bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına bağışladı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kampanyaya desteğinden dolayı telefonla arayarak teşekkür ettiği Zehra Alan’a, tablet bilgisayar hediye etti.

Zehra Alan ile telefon görüşmesi yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Duyarlılığından dolayı seni tebrik ediyorum. Sen kocaman bir yüreği olan bir kızımızsın. Öncelikle seni yetiştiren anne ve babaya da teşekkür ediyorum. Zehra’nın bu güzel davranışından dolayı bir hediyemiz olsun istedim. Çünkü böyle güzellikleri desteklemek lazım. Onun için lütfen bu hediyemizi kabul et. Senin yüreğin o kadar güzel iyi ki kendin kullanmayıp daha lazım olan birine vereyim demişsin. Bu da örnek bir davranış. Keşke senin gibi herkes bunu gösterebilse ama sen hepimize örnek oldun” diye konuştu.

Zehra’nın babası Mustafa Alan teşekkür ederek “İçimde hem gurur hem de sevinç var. Kızımın da böyle bir şey yapması çok hoşuma gitti benim. Birlikte oturuyorduk, televizyon izlerken kendisi söyledi. Ben de yapalım dedim. Yardımımızı yaptık. Belediye Başkanımız da bir hediye gönderdi çocuğa, sağ olsun. Çok mutlu oldu” diye konuştu.

Zehra Alan ise, “Tokat Belediye Başkanımıza hediye gönderdiği için teşekkür ediyorum. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.