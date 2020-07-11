Geçtiğimiz hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda “Ekonomimizin güçlü saçayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor.” ifadesini kullanmıştı.

Peki bu ifade doğru mu, yoksa damat bey Alis harikalar diyarında yaşıyor, pembe bir tablo çizip, bizimde inanmamızı mı bekliyor?

Mesela kamu borç stoğu derken borç hanesine neleri dahil ediyor? Yap işlet devret projeleri kapsamında hazine tarafından üstlenilen döviz bazlı garantileri borç olarak sayıyor mu yoksa saymıyor mu? Borç olarak kamunun sadece ve sadece finansal borçlarını sayıyor, gerisini görmezden geliyor, halının altına süpürüyorsa elbette pembe bir tablo çizebilir, çizebilir de bir faydası olur mu bilmem.

Diğer yandan pandemi şartlarında dahi cari açık artma eğiliminde, Türk ekonomisi döviz kazanamıyor, tam tersi devamlı olarak döviz harcıyor ve döviz bulması gerekiyor. Döviz bulmanın tek çaresi de doğal olarak borç almak, borç bulmak. Türkiye dünyada CDS primleri en yüksek üç dört arasında, çoktan iflas etmiş Venezüella ve Arjantini çıkarırsan ele avuca gelir ülkeler arasında CDS primi en yüksek ülke pozisyonunda. Uluslararası piyasalarda kreditörler Türkiye’nin iflas etme riskini fevkalade yüksek görüyor ve borç vermek istemiyor. Zor bela bulduğun borcun da hem faizin çok yüksek oluyor ve hem de CDS primi.

Aslında bu ülkede özel sektöre ait olan borcun çok büyük bir kısmının da asıl borçlusu devlettir.

Örneğin enerji projelerinde devlet üretilen enerjiyi belirli bir döviz fiyatı üzerinden almayı taahhüt etmiştir. Özel şirketler bu taahhüdü teminat olarak kullanarak yurt dışından kolayca döviz kredisi bulmuş; hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve hatta nükleer kaynakları kullanarak enerji üretecek santrallerin finansmanını sağlamış, inşaatı gerçekleştirmiş enerji üretiyorlar. Şimdi bu şirket faturayı kestimi devlet döviz karşılığı hesap edilen bedeli ödemek zorunda değil mi? Şirket yurt dışından aldığı döviz kredisinin taksidini ödemek istediği zaman o dövizi bulmak da hazinenin sorumluluğunda bulunmuyor mu?

Pekala bu durum sadece enerji projeleri için mi geçerli? Elbette hayır, yap işlet devret kapsamında hazine garantisi verilen sağlık, ulaştırma ve sair projeler için de geçerli.

Damat bey borç hanesine hazinenin verdiği bu döviz garantilerini de kamu borcu olarak ekliyor mu?

Aslında bir devlet için asıl önemli olan döviz, gümüş yada altın borçlarıdır çünkü yerel otoritenin döviz basma yada havadan altın, gümüş üretme imkanı yoktur. Dahası döviz cinsinden vergi de salamaz, salmaya kalksa toplayamaz. Yerel para cinsinden borcu sıkışırsan para basar ödersin, lakin döviz, altın yada gümüş borcu için böyle bir imkan yoktur.

Bu yüzden damat beyin dediği gibi kamu borç stoğunun az olması ekonomik açıdan pek bir mana ifade etmez, önemli olan Türkiye’nin dış borç stokudur.

Dış borç stoku denildiği zaman kamu kesimi, Merkez Bankası ve özel kesimin belirli bir tarih itibarıyla birikmiş dış borçlarının toplam miktarı ve dış borç yükü denildiği zaman da toplam dış borç stokunun o yılın döviz cinsinden GSYH’sine olan oranı anlaşılır. Türkiye’nin dış borç stoku, 1 Ocak-31 Mart döneminde 431 milyar dolar seviyesindedir. Bu dönemde özel sektörün dış borcu 17,7 milyar dolar düşüşle 253,5 milyar dolara gerilerken, kamunun dış borcu 11,2 milyar dolar artışla 169,2 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Türkiye’nin döviz kurlarında beklenmedik bir sıçrama olmaz ise 2020 yılı için tahmin edilen döviz cinsinden GSMH’si 732 milyar dolar olacaktır. 732 milyar dolarlık üstelik cari fazla verip döviz kazanamayan bir ekonomide 431 milyar dolarlık bir borç yükü gerçekten de korkutucu boyuttadır.

Döviz kazanamayıp, eski borçlarını yeni borç ile çevirmeye çalışan bir ekonomi uluslararası bir siyasi kriz yaşadığı anda, borç bulamayıp morotoryum ilan etmek zorunda dahi kalabilir.

Durum bu kadar ciddi iken ekonomi yönetiminin pembe tablolar çizip, umut dağıtmaya çalışması sonuç vermeyecektir.

Dahası pandemi koşullarında işsiz ve gelirsiz kalan hane halkı ile iş yapamayıp zarar eden firmaları borçlandırarak sorunları ötelemeye çalışmak kamusal bir borç krizi çıktığı anda sorunun bir anda ekonominin tüm aktörlerine yayılmasına neden olacaktır.

Böyle bir durum ekonomimizde çok yıkıcı ve kalıcı hasara yol açacaktır. Ekonomi yönetiminin hayal kurmayı, pembe tablolar çizmeyi bırakıp bir an önce gerçekler ile yüzleşmesi ve acilen doğru önlemleri alması gerekmektedir.