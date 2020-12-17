Bireysel kullanıcılara uyarı: Tüm uygulamalarınızı güncel tutun

Berna YILMAZ / İSTANBUL (DHA) – Siber güvenlik operatörü Türk Telekom, güvenlik çalışmalarına devam ederken ‘Siber Güvenlik Haftası’ öncesinde açıklama yaptı. Şirketin Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Birçok saldırı güncel olmayan yazılımların açıkları kullanılarak yapılıyor. Bu nedenle kullanıcılar tüm uygulamalarını güncel tutmalı. Güvenlik yazılımları başta olmak üzere tüm altyapıların güvenlik güncellemelerine dikkat edilmeli” dedi.

Türkiye’nin siber güvenlik operatörü Türk Telekom, yerli ve milli siber güvenlik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin, 21-25 Aralık’ta çevrimiçi düzenleyeceği ‘Siber Güvenlik Haftası’ öncesinde konuşan Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olduğumuzun bilincindeyiz. Siber Güvenlik Merkezimizde, kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından bin 500’ü aşkın müşterimize, 7 gün 24 saat kesintisiz ve coğrafi yedekli olarak güvenlik hizmet ve çözümleri sunuyoruz. Merkezimizde kullanılan ürünlerin önemli bir kısmı yerli ve milli çözümlerden oluşuyor” dedi.

“YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLERLE SÖZ SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN”

Pandemi döneminde, dijital ekosistemin ekonomi ve politik yaşam açısından öneminin anlaşıldığını belirten Kıraç, “Türk Telekom olarak gerçek anlamda siber güvenliği sağlamanın ancak yerli ve milli çözümlerle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu amaçla hem yerli ve milli çözümler geliştiriyor hem de yerli ekosistemdeki ürünleri destekliyoruz. Bu kapsamda birçok ürün ve sistemi, yabancı ürüne ikame olacak şekilde yerlileştirdik ve birçoğuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızdan bir kısmını kendi Ar-Ge ekiplerimizle geliştirirken, bazılarını da yerli ve milli ekosistemde faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarıyla beraber gerçekleştiriyoruz. Öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ediyoruz. Amacımız kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olmak” dedi.

Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kadar, bu teknolojileri geliştirmekte olan girişimlerin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığının altına çizen Kıraç, PİLOT, TT Ventures, SANTRAL ve MUCİT gibi programlarla ülkedeki girişimcilik ekosistemini desteklediklerini de söyledi.

“BİREYSEL KULLANICILAR TÜM UYGULAMARINI GÜNCEL TUTMALI”

Siber güvenlik konusunda bireysel kullanıcılara tavsiyelerde bulunan Kıraç, “Birçok saldırı güncel olmayan yazılımların açıkları kullanılarak yapılıyor. Bu nedenle kullanıcılar tüm uygulamalarını güncel tutmalı. Güvenlik yazılımları başta olmak üzere tüm altyapıların güvenlik güncellemelerine dikkat edilmeli. Siber saldırılardan korunmak için kullanıcılar, operatörler ve USOM gibi üst kurumların birbiriyle koordineli, saldırılara karşı hazırlıklı olmalı” diyerek önlem almanın önemini vurguladı.

TÜRK TELEKOM SİBER GÜVENLİK KAMPI VE FİKİR MARATONU

Siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kampı ve Fikir Maratonu’nu hayata geçiren şirket, ‘Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’ ve siber vatan vizyonuna katkı sağlamak amacıyla geçen aylarda Türkiye’nin ilk çevrim içi ‘Siber Güvenlik’ kampını düzenledi. Türk Telekom Fikir Maratonu kapsamında ise yüzlerce başvuru arasından seçilen ilk 10 takım, girişimcilik konusunda eğitimler alarak fikirlerini sektörün önde gelen isimlerine sunma fırsatı buldular.

‘1 MİLYON İSTİHDAM’A DESTEK

Türk Telekom ayrıca, 1 Milyon İstihdam Projesi’ne de destek veriyor. Kıraç, BTK Akademi – Türk Telekom iş birliği ve sponsorluğunda, kısa sürede 10’dan fazla siber güvenlik eğitiminin, eğitim kataloğuna eklendiğini ve bugüne kadar 80 binden fazla kişinin bu eğitimlerden faydalandığını da belirtti.