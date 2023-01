Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri sahiplerini buldu

- Reklam -

Bakan Varank: Girişimci ruhlu gençlerimizi gördükçe bizim de güvenimiz tazeleniyor

“Yeni yeni hangi projeleri geliştirebiliriz onun için gayret gösteriyoruz”

“Cesur olun, varsa niyetiniz önce girişimci olmayı deneyin”

“Spor teknolojileriyle ilgili yeni bir çağrıya daha çıkacağız”

“Hedefimiz bu dönemde yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretmenin araştırma projelerine dahil olması”

“Girişimlerini büyütmek isteyenlere alternatif finansman imkânları sağlıyoruz”

Bakan Kasapoğlu: Sporun geleceğine yön verecek teknoloji tabanlı fikirler ilk defa bir çatı altında buluşuyor

“Yerli ve milli üretimimize özen gösteriyoruz”

“Gençlerimizin teknolojiye olan ilgilerinin ve bu konudaki becerilerinin farkındayız”

“İhtiyacı satın alarak değil, üreterek karşılamak istiyoruz”

“Takip eden değil, takip edilen bir gençlik dönemi başlıyor”

Kaan ÜLKER – Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA) – Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, farklı kategorilerde ürünler geliştiren işletmelere ödüllerini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında BİGG Spor Ödülleri Yarışması düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) törene; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra konuyla ilgili akademisyenler, spor dünyasının önemli isimleri, girişimciler ve spor markalarının üst düzey temsilcileri katıldı.

BAKAN VARANK: GİRİŞİMCİ RUHLU GENÇLERİMİZİ GÖRDÜKÇE BİZİM DE GÜVENİMİZ TAZELENİYOR

En güçlü sermayenin insan kaynağı olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye olarak gençlerimize gerçek manada güveniyoruz. İşte buradaki gibi fırsatları değerlendirebilen, zorluklara karşı dirayet gösterebilen ve girişimci ruhlu gençlerimizi gördükçe bizim de güvenimiz tazeleniyor. Tabii yalnızca lafla gençlere güveniyoruz demekle yetinmiyoruz, onların önlerini açmak için gerekli adımları da atıyoruz. Bu kapsamda, odağında gençlerin yer aldığı birçok farklı proje ve programı paydaşlarımızla aktif şekilde yürütmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“HANGİ PROJELERİ GELİŞTİREBİLİRİZ ONUN İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Binlerce gencin çip tasarımı, insansız su altı araçları, otonom sürü İHA’lar gibi stratejik teknolojilerde yarışarak hünerlerini sergilediğini belirten Bakan Varank, “Milli teknoloji ruhunu her yaştan insanımıza aşılamak için çalışıyoruz. Bu yüzden paydaş kurumlarla işbirliği penceremizi hep açık tutuyor ve yeni yeni hangi projeleri geliştirebiliriz onun için gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz Deneyap Teknoloji Atölyelerini 81 ilimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile beraber kurduk. Burada ortaokul ve lise seviyesindeki evlatlarımıza tasarım, kodlama, siber güvenlik gibi birçok farklı alanda eğitimler sunuyoruz. Deneyap Türkiye projesinde ilk teknoloji yıldızlarını mezun etmeye de başladık. Bu programı da genişleterek devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

“CESUR OLUN, VARSA NİYETİNİZ ÖNCE GİRİŞİMCİ OLMAYI DENEYİN”

“Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep birlikte uzun bir yola çıktık. Bu uzun yolculukta işbirlikleri gücümüze güç katıyor” diyen Bakan Varank, “Gençlerimiz bizim için kıymetli diyerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızla omuz omuza verdik. Bir işbirliği protokolü imzaladık. Bilimin ışığında, Gençlik ve Spor alanında nitelikli Ar-Ge projelerinin sayısını artırmak, bu alanda yetkin insan kaynağımızı geliştirmek için belirlediğimiz alanlardan biri de girişimcilikti. TÜBİTAK BiGG kapsamında, girişimcilerimizin ‘Spor Teknolojileri’ne yönelik yenilikçi fikirlerini ticarileştirmelerini destekleyeceğiz demiştik. İşte biz sözümüzü tuttuk ve bugün BİGG Spor Ödül Töreni için bir aradayız. Zaman zaman bazı genç kardeşlerimiz bizden iş istiyor, ben nerede istihdam edilebilirim diye soruyor ben de onlara diyorum ki; ‘Cesur olun, varsa niyetiniz önce girişimci olmayı deneyin, kendi işimin patronu nasıl olurum bunun için gayret edin sonra bir yerde çalışmaya bakarsınız.’ Devletimiz girişimci olmak isteyen gençlere çok farklı destekler sunuyor. Bu manada gençlere büyük imkanlar sunan programlardan bir tanesi TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimci Programı, yani TÜBİTAK BiGG. Bu programla 2 bini aşkın genç girişimciye bugüne kadar 500 milyon liranın üzerinde hibe verdik. Şimdi aynı başarıyı BİGG Spor programıyla da yakalamak istiyoruz. Bu programla spor alanında yenilikçi, özgün ve rekabetçi teknolojileri desteklemek üzere yola çıktık. Birçok alandaki 84 yenilikçi proje başvurusunu kabul ettik. TÜBİTAK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı üç aşamada bu başvuruları titizlikte değerlendirdi. Yenilikçi, özgün ve rekabetçi ürünler geliştirerek ilk 20’ye giren girişimlerimiz bizden ödül almaya hak kazandı. İlk 5’e giren girişimcilerimize toplamda 1 milyon lira para ödülü veriyoruz. Bunun yanında sıralamaya giren diğer girişimcilere mansiyon ödüllerini ve teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. Tabii burada ödüle layık görülen birbirinden değerli projeler var. Son zamanlarda giderek yaygınlaşan giyilebilir teknolojilerden futbolda sanal gerçeklik uygulamalarına, profesyonel spor aletlerinden akıllı egzersiz cihazlarına kadar birçok proje ödül almaya hak kazandı. Bizim girişimcilerimiz isteyince ne kadar başarılı ürünler ortaya koyabileceklerini her ortamda ispatlıyor. Dolayısıyla böyle cevval girişimcilere, özellikle gençlere yeni müjdeler vermek de bizim boynumuzun borcu” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ BU DÖNEMDE YAKLAŞIK 2000 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENİN ARAŞTIRMA PROJELERİNE DAHİL OLMASI”

Bakan Varank, BiGG Spor kapsamında spor teknolojileriyle ilgili yeni bir çağrıya daha çıkacaklarını dile getirerek, “Burada da ilk çağrımıza benzer şekilde giyilebilir teknolojilerden, yapay zekaya, sensör teknolojilerinden, sağlığa farklı başlıklardaki başvuruları kabul edeceğiz. İnşallah bu programı geleneksel hale getirerek, spor alanında katma değerli üretimde ivme kazanacağız. Diğer bir müjdemiz de Stajyer Araştırmacı Burs Programına, yani TÜBİTAK Star programına dair. Lisans öğrencilerimizin TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde bizzat çalışarak tecrübe kazandıkları TÜBİTAK Star programına, lise öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi de dahil ediyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında Star Lisans, Genç Star ve Star Öğretmen olmak üzere 3 farklı çağrıya çıkacağız. Lise ve lisans öğrencileri ile öğretmenleri 6 ay süreyle araştırma projelerine dahil ederek araştırma kültürü kazanmalarına destek olacağız. Hedefimiz bu dönemde yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretmenin araştırma projelerine dahil olması” şeklinde konuştu.

“GİRİŞİMLERİNİ BÜYÜTMEK İSTEYENLERE ALTERNATİF FİNANSMAN İMKANLARI SAĞLIYORUZ”

Girişimcilerin her adımında çözüm ortağı olmak için çabaladıklarını kaydeden Bakan Varank, “Girişimlerini büyütmek isteyenlere alternatif finansman imkanları sağlıyoruz. İşte Tech-InvesTR, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu bunlardan bazıları. Sadece, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte oluşturduğumuz TechInvesTR programı desteğiyle kurulan beş girişim sermayesi fonu 3,1 milyar lira büyüklüğe ulaştı. Bakınız şu anda dünya genelinde startup yatırımları azalırken Türkiye’de hamdolsun tam tersi bir durum var. Girişim sermayesi yatırımlarında son yıllarda yaşanan sıçrama tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de yaklaşık 1,6 milyar Dolar’lık girişim sermayesi yatırımı çekerek verimli bir yıl geçirdik. Biliyorsunuz bizim oyun sektörümüz destan yazıyor. Şirketlerimiz önemli başarılara imza atarak milyar Dolar değerlemeyi aştılar. İnşallah bu başarılı yükseliş her alanda devam edecek. Türkiye Yüzyılı’nda ülkemize değer katacak girişimcilerimizle, gençlerimizle güçlü ve büyük Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU: SPORUN GELECEĞİNE YÖN VERECEK TEKNOLOJİ TABANLI FİKİRLER İLK DEFA BİR ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR

Sanayisiyle, üretimiyle, teknoloji atılımlarıyla, altyapı ve doğal kaynaklarıyla bir elmas gibi parlayan Türkiye’nin bugün spor teknolojilerinde yeni bir çağa adım attığını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ülkemiz sporda, yeni dönemin işaret fişeğini yakıyor. Türkiye Yüzyılı’nda sadece sportif performans anlamında zirvede olmayacağız. Ülkemizin sadece muhteşem spor tesisleri ve modern spor altyapısı anılmayacak. Türkiye, sporun tüm parametrelerinde; ekonomisinde, turizminde, sanayisinde ve üretiminde parmakla gösterilen ülke konumuna gelecek. Sporun teknolojiyle olan entegrasyonu güçlenecek ve spor altyapımız yeni ufuklara yelken açacak. Tekstilinden ayakkabısına, elektronik destek ekipmanlarından teknik antrenman malzemelerine, Engelli sporlarında performans artırıcı yüksek teknoloji ürünlerden, yapay zeka uygulamalarına, yani kısaca sporda sanayi ve teknoloji anlamında da Türkiye Yüzyılı’na adımızı yazdıracağız. BİGG Spor Ödülleri bu hedefin ilk adımlarından biridir. Sporun geleceğine yön verecek teknoloji tabanlı fikirler ilk defa bir çatı altında buluşuyor” dedi.

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİMİZE ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Sporda teknolojik anlamda yerli ve milli üretimin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, “Spor teknolojilerinde ne kadar yenilikçi olabilirsek, spor dünyasına ne kadar fazla özgün çözüm üretebilirsek, küresel spor ekonomisinde de gücümüz o oranda artacaktır. Bu nedenle her alanda olduğu gibi sporda da teknoloji tabanlı girişimlerimize, yerli ve milli üretimimize özen gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu süreci 3 temel hedef kitle üzerinden, ayrı ayrı program ve uygulamalarla yürütüyoruz. Bu hedef kitlelerden ilki akademisyenlerimiz. Spor bilimlerinde ve spor teknolojilerinde teorik altyapıda, ARGE’de ve sporun roket mühendisliğinin yapıldığı alanlarda üst düzey olma hedefimiz var. Bu nedenle üniversitelerde bilim çağrısına çıktık. İlk defa gerçekleştirilen TÜBİTAK 1001 Spor Araştırmaları Çağrısı’na, akademi dünyamızdan 459 proje katıldı. 119 üniversite, 150 kurum ve 1213 akademisyen ve araştırmacı 11 farklı alanda projeler ürettiler. 31 projeye fon desteği sağladık. Bu yıl yeni araştırma çağrısına çıkıyoruz. Spor bilimleri alanında akademiye verdiğimiz desteği büyüterek sürdüreceğiz. Bir diğer hedef kitlemiz ise gençlerimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimize bu bakış açısını kazandıracak, onların ufkunu açacak, onlara motivasyon sağlayacak, cesurca hareket etmelerine destek olacak uygulamalar hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİN TEKNOLOJİYE OLAN İLGİLERİNİN VE BU KONUDAKİ BECERİLERİNİN FARKINDAYIZ”

Girişimcilikte dijital teknolojiler ve inovasyon özelinde de önemli çalışmalar yürüttüklerine değinen Kasapoğlu, “Sayıları 500’e ulaşan gençlik merkezlerimizde gençlerimiz, tasarımdan yazılıma, kodlamadan robotik konularına, dijital okur yazarlığa kadar pek çok eğitime ücretsiz bir şekilde erişebiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve T3 Vakfı ile yürüttüğümüz, sayıları 104’e ulaşan Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri, bu merkezlerde gençlerimize hizmet veriyor. Dijital iletişim odaklı Genç Merkür Projesi’ni, gençlerin hayat becerileri edinmelerini sağlayan Mentörüm GSB Programı’nı yürütüyoruz. Öte yandan girişimcilik temalı gençlik kampları hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin teknolojiye olan ilgilerinin ve bu konudaki becerilerinin farkındayız. Öte yandan Covid-19 pandemi sürecinde ‘evde spor teknolojileri’ üzerine yapmış olduğumuz projemiz var. Evde kaldığımız ama hareketsiz kalmamaya çalıştığımız o dönemde, özellikle oyunlaştırma metotları ve teknolojiyi kullandık. Gençlerimiz, projeleriyle spor yapmayı teşvik eden mobil uygulamalar, sanal gerçeklikle sporun farklı branşlarını tecrübe etmeye imkan sağlayan yazılımlar, fikirler geliştirdiler” açıklamasında bulundu.

“İHTİYACI SATIN ALARAK DEĞİL, ÜRETEREK KARŞILAMAK İSTİYORUZ”

“Başarılı genç girişimcilerimizi üniversite gençliğiyle buluşturuyor, gençlerin girişimcilik ekosistemini tanımalarına destek oluyoruz” diyen Bakan Kasapoğlu, “Deneyim aktarımının sağlanmasına zemin oluşturuyoruz. Ekipler arasında birçok spor teknolojisi girişimcileri de oluyor ve yaptıkları çalışmaları üniversite gençliğiyle paylaşarak, gençliğin bu konuya olan ilgisini güçlendiriyorlar. Ayrıca gençlerimiz de spor girişimciliği üzerine Geleceği Tasarlama Atölyelerinde eğitimler alıp, fikirlerini uzman girişimcilere sunuyorlar. Spor teknolojilerinin geliştirilmesi hedefiyle ele aldığımız 3’üncü hedef kitlemiz ise sanayicilerimizdir. Bu hedef kitleye yönelik ilk adımımız, yurt dışından ithal edilen spor malzemelerinin ülkemizde üretilebilecek pozisyona getirilmesi çalışmaları oldu. Çünkü spor branşlarının icra edilmesi için bu malzemelere ihtiyaç var ve bu ihtiyacı satın alarak değil, üreterek karşılamak istiyoruz. Spor malzemeleri ve ekipmanlarının yerlileştirilmesi ile spora erişimin önündeki en önemli engellerden birini ortadan kaldırmış olacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi Projesi’ni hayata geçirdik. Ardından diğer branşlar için de ARGE süreçlerine hız verdik. 28 spor federasyonumuz ile geniş kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte satranç, tenis, kayak, okçuluk, yelken ve kano gibi birçok branşta onlarca ürün için yerlileştirme adımları atılmış olacak” dedi.

“TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN BİR GENÇLİK DÖNEMİ BAŞLIYOR”

Gençlerin yanlarında olduklarına değinen Bakan Kasapoğlu, “Artık gençliğimiz için üretme, çağa yön verme dönemi başlıyor. Takip eden değil, takip edilen bir gençlik dönemi başlıyor. İnanıyorum ki pırıl pırıl gençlerimiz azim ve kararlılıkla güçlü Türkiye idealine doğru emin adımlarla yürümeye devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bütün varlığımızla gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. BİGG Spor Ödülleri’nde ilk 5’e giren firmalarımız bugün ödülleriyle buluşuyor. Derecede yer alamamış ancak muhteşem fikirleriyle programın niteliğini artırmış firmalarımız var. Tüm katılımcılar, alanlarında özgün ve yenilikçi, her biri birbirinden değerli ürünler geliştirdiler. Türkiye olarak bu alanda önümüzün son derece açık olduğunu ifade etmem gerekir. Tüm firmalarımızı ve girişimcilerimizi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

84 TEKNOLOJİK GİRİŞİM BAŞVURUDA BULUNDU

TÜBİTAK destekli, sporla ilişkili tüm alanlarda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılmasını amaçlanan yarışmaya, “Spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları”, “Sporda yapay zeka uygulamaları”, “Sporda giyilebilir teknolojiler”, “Bireysel ve takım takip-analiz sistemleri”, “Sporda antrenman, rehabilitasyon ve sağlık teknolojileri”, “İthal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi” ile “Sporda yapay uzuv/protez teknolojileri” kategorilerinde toplam 84 teknolojik girişim başvurdu. Teknoloji ile sporun buluştuğu gecede, ilk 5’e girenler toplamda 1 milyon lira ödülü ile BİGG Spor kupasının sahibi oldu. 6-10’uncu sırada yer alan yarışmacılara mansiyon ödülü, 11-20’inci sıralarda yer alan yarışmacılara da teşekkür belgesi verildi.

BİGG SPOR ÖDÜLLERİ

1 Hercules Biyomedikal Elektrik Elektronik Arge Tic A.Ş. / Giyilebilir EMG (Elektromiyografi) Sensörü İle Sporcu Performans Analiz Teknolojisi

2 İVMES Spor Teknolojileri İhracat İthalat Sanayi Ticaret A.Ş. / Ataletsel Zıplama Yüksekliği ve Dış Yük Ölçümü Sağlayan Giyilebilir Teknoloji Sistemi

3 Sensiball VR / Teknik ve Taktik Futbol Antrenmanlarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

4 Navek Sportif Ürünler ve Danışmanlık A.Ş./ Okçuluk Sporuna Yönelik Yüksek Atış Başarısı Sağlayan Tüm Yay Tiplerine Uyumlu Yerli Profesyonel Nişangah

5 Filament Technology Mühendislik Danışmanlık SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. / Kısa Mesafe Koşucuları İçin Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Protezlerin Geliştirilmesi

MANSİYON ÖDÜLLERİ

6 Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş / Mentalup Ffitness For Kids

7 Vagustim Sağlık Teknolojileri A.Ş. / Daha Hızlı ve İyi Bir Sportif Toparlanma ve Performans İçin Makine Öğrenmesi Destekli Dijital Sağlık Cihazı

8 Comparisonator Yazılım ve Danışmanlık A.Ş / Comparisonator Veri Karşılaştırma Uygulaması

9 Macerita Turizm Yazılım A.Ş. / Macerita – Türkiye’nin 3 Boyutlu Doğa Haritası ve Doğa Sporu Öğrenme Platformu

10 Prometsan Metal San ve Teknolojisi LTD ŞTİ / Spor Atlarında Nal Tasarımı ve Üretimin Yerlileştirilmesi

TEŞEKKÜR BELGESİ

11 Rigel Teknoloji ve Yazılım Danışmanlık A.Ş. / Sanal Gerçeklik ve Giyilebilir Teknoloji Yoluyla Akıllı Egzersiz Çözümü Geliştirilmesi

12 Sarnikon Metal ve Elektronik Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. / Led ve Kızılötesi Teknolojileri ile Saha Çiminin Maç Öncesi Bakımı ve Daha Hızlı Büyümesini Sağlayan Sistem: Enerji Verimliliği, İthal Teknolojinin Yerlileştirilmesi

13 Aivisiontech Elektronik Yazılım LTD. ŞTİ / Aİ4SPORTS

14 Amazoi Bilişim Sistemleri Elektronik ARGE Dan. Simülasyon San. ve Tic. LTD. ŞTİ. / Uzaktan Sanal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulaması (Temel Egzersiz Hareketleri)

15 Healthy Race Yazılım Sanayi ve Tic. A.Ş. / Yarış Atları İçin Nabız, Solunum, Vücut Sıcaklığı Mesafe Yatkınlığı ve Pist Yatkınlığını Değerlendirecek Bir Elektronik Takip Cihazı

16 Rapsodo Yazılım A.Ş. / Golf Oyunu İçin Mobil Atış İzleme Teknolojisi

17 Exploria İleri Teknolojiler ve Bilimsel Materyaller Tasarım San. ve Tic. LTD. ŞTİ / FOOTBALLMATIC – Futbolcu Yoğun Eğitim ve Değerlendirme Makinesi Tesisi

Programın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül alan girişimcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

