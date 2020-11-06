Birecik’te kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde polisin bir av bayisinin deposuna yaptığı operasyonda, çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi’nde av malzemeleri satışı yapan H.K.’nin iş yerinde kaçak silah ve mermi sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, iş yeri ile depoda yaptığı aramada 38 av tüfeği, 1 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 52 av tüfeği namlusu, 72 şarjör borusu, 27 tüfek dipçiği ve 32 bin 750 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Silah ve malzemelere el koyan polis, H.K.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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