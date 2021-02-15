Birecik’te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, evlerinin yakınında geçen yüksek gerilim hattının kopan telleri ile temas eden Zeynep Burgulutaş (65), ağır yaralandı.

Olay, Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Kopup bahçelerine düşen yüksek gerilim hattının telleriyle temas eden Zeynep Burgulutaş, akıma kapıldı. Burgulutaş’ın çığlıklarını duyup dışarı çıkan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ambulansla Zeynep Burgulutaş, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa’ya sevk edildi. Tedaviye alınan Zeynep Burgulutaş’ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, olayı duyup hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.

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