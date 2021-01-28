Bırakın bu işleri.Milleti uyuttuğunuzu mu zannediyorsunuz? Bal gibi Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneleri Şehir hastaneleri adını koyarak özelleştiriyorsunuz. Hastanenin arsası devletten.İnşaatı yap.Yirmi beş yıl hastane senin.Tüm gelir senin. Yeni inşaatçı hastane sahipleri türüyor.



Hastane açıldı diye televizyon ve gazete ilanlar veriliyor.

Bu reklamların parası nereden çıkıyor?

Doktor maaşları kimden?

Sağlıkçıların maaşını kim veriyor.

Hastanede bulunan tıbbi aletler kimin?



Hava alanları yapılıyor.

Köprüler,otobanlar yapılıyor.

Müteahhide yap işlet deniyor.

Üstüne üstlük hazine garantisi de var.



AKP iktidara geldiğinden beri on sekiz yıldır;

Devletin hiç bir fabrikası kalmadı.

Şeker fabrikaları gitti.

Telekom satıldı.

Bankalar satıldı.

En son İstanbul borsasına Katarlılar ortak alındı.

Türkiye’de topraklar satılmaya başladı.

Satılacak neyimiz kaldı?

Benim bildiğim bir şeyimiz kalmadı.

Aşı Üreten Hıfsızsıhha nerede?

Devletin topladığı vergiden başka bir şeyi kalmadı.

Birde onu özelleştir.